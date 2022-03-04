Erol Bulut: "Bir futbolcu karaktersizliğini bu kadar ön plana çıkarabilir" Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut: "Rakip bizden daha şanslıydı”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erol Bulut: "Bir futbolcu karaktersizliğini bu kadar ön plana çıkarabilir" Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut: "Rakip bizden daha şanslıydı”

İHA

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Alanyaspor karşısında alınan 21'lik mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını belirterek, isim vermeden bir oyuncuyu eleştirdi ve, "Bir futbolcu karaktersizliğini bu kadar ön plana çıkarabilir" dedi.

Erol Bulut: "Bir futbolcu karaktersizliğini bu kadar ön plana çıkarabilir" Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut: "Rakip bizden daha şanslıydı”

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Alanyaspor karşısında alınan 21’lik mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını belirterek, isim vermeden bir oyuncuyu eleştirdi ve, "Bir futbolcu karaktersizliğini bu kadar ön plana çıkarabilir" dedi.
Ziraat Türkiye Kupası yarı çeyrek final maçında Gaziantep FK, deplasmanda Alanyaspor’a uzatmalarda kalesinde gördüğü golle 21 yenilerek kupaya veda etti. Müsabaka sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Erol Bulut, karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Rakip bizden daha şanslıydı”
Bulut, “Bugün hem statta hem de televizyon karşısında olan taraftarların güzel bir maç izlediklerini düşünüyorum. 120 dakika tempolu, hem Alanya tarafında hem de bizim tarafımızda gitgeli çok olan bir maç oldu. Öne geçme durumumuz oldu ama bunu maalesef bunu başaramadık. 10 geriye düştük, 11’i yakaladık sonra 21 rakip öne geçti. Alanyaspor’u tebrik ediyorum tur atladıkları için. Biz de 21 öne geçip tur atlayabilirdik ama rakip bizden daha şanslıydı. Yakaladıkları pozisyonları değerlendirdiler, tebrik ediyorum” dedi.

“Bir futbolcu karaktersizliğini bu kadar ön plana çıkarabilir o kadar söylüyorum”
Bulut, isim vermeden Alanyaspor döneminde kadro dışı bıraktığı bir oyuncuyu eleştirerek, “Bizim kadro dışı bıraktığımız bir futbolcu vardı. Bugün ne kadar haklı olduğumuzu kendisi bugün bir kez daha hem bize hem futbol kamuoyuna bir kez daha ispat etti. İsmini açıklamak bile istemiyorum. Yirmi sene profesyonel top oynadım, onun dışında yardımcı hocalık yaptım. Dört senedir de teknik direktörlük yapıyorum. Çok iyi insanlar gördüm hayatımda, çok karakterli oyuncularla çalıştım ama bir futbolcu karaktersizliğini bu kadar ön plana çıkarabilir o kadar söylüyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Felipe Sanchez Mateos: "Takım ruhuyla oynadık ve maçı kazandık"
YEREL HABERLER Felipe Sanchez Mateos: "Takım ruhuyla oynadık ve maçı ...
Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK: 2-1
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK: 2-1
Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 2 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 2 - ...
FT Antalyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER FT Antalyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 0 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 0 - ...
ALKÜ’de Afet Farkındalığı Sempozyumu
YEREL HABERLER ALKÜ’de Afet Farkındalığı Sempozyumu
Mart ayı Kepez’de festival ayı olacak
YEREL HABERLER Mart ayı Kepez’de festival ayı olacak
Başkan Esen: “8 projemiz şu an ayakta ve bitmek üzere”
YEREL HABERLER Başkan Esen: “8 projemiz şu an ayakta ve bitmek ...
Burdur'da kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Burdur'da kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi/ Ek ...
Antalya'da yağmurda kaybolan plakalar refüjde sergilendi
YEREL HABERLER Antalya'da yağmurda kaybolan plakalar refüjde ...
Alanya Belediyesi’nden engelli bireylere EKPSS kursu
YEREL HABERLER Alanya Belediyesi’nden engelli bireylere EKPSS kursu
'Safiye'yi attı' davası 'düştü'ye dönüştü
YEREL HABERLER 'Safiye'yi attı' davası 'düştü'ye dönüştü
Antalyaspor, güvenli hizmet belgesi alacak
YEREL HABERLER Antalyaspor, güvenli hizmet belgesi alacak
Antalya’da hortum lüks villaları ve 5 yıldız otellerin antrenman sahalarını vurdu Yeşil sahaya yağmur gibi yağan kiremitleri işçiler kovalar ile topladı Saha kenarında bulunan 25 metrelik 2 aydınlatma direği yerinden köklenerek yan yattı 10 metre yüksekliğindeki teller ise adeta kağıt gibi katlandı Bir villanın yatak odasına ise adeta cam yağdı
YEREL HABERLER Antalya’da hortum lüks villaları ve 5 yıldız ...
Dünyaca ünlü sahilde renk cümbüşü
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü sahilde renk cümbüşü
Kaldırımda yürüyen vatandaş saniyelerle ölümden döndü Kırmızı ışıkta geçen alkollü sürücü faciaya neden oluyordu Kaza anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Kaldırımda yürüyen vatandaş saniyelerle ölümden ...
Antalya'da hortum yıktı geçti (3)
YEREL HABERLER Antalya'da hortum yıktı geçti (3)
Alanya’da hortum yıktı geçti 20 bin metrekarelik muz serası yerle bir oldu, ağaçlar yerinden söküldü, okulun çatısı uçtu
YEREL HABERLER Alanya’da hortum yıktı geçti 20 bin metrekarelik muz ...
Antalya’nın Fethi’nin 815. yılı kutlandı
YEREL HABERLER Antalya’nın Fethi’nin 815. yılı kutlandı
Konyaaltı sahili çamur rengini aldı
YEREL HABERLER Konyaaltı sahili çamur rengini aldı
Kaş’ta Mart ayı meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Kaş’ta Mart ayı meclis toplantısı yapıldı
Muratpaşa Avukat Soner Ustaoğlu Tiyatro Günleri başladı
YEREL HABERLER Muratpaşa Avukat Soner Ustaoğlu Tiyatro Günleri ...
Antalya'da hortum yıktı geçti (2)
YEREL HABERLER Antalya'da hortum yıktı geçti (2)
Doktor Gaye'yi darp şüphelisi kadın adli kontrolle serbest- Yeniden
YEREL HABERLER Doktor Gaye'yi darp şüphelisi kadın adli kontrolle ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.