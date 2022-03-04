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Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kanal yolunda seyir halindeki motosikletin otomobile yandan çarpması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü kask sayesinde hayata tutundu.

Kaza, Demirciler Mahallesinden D400 Karayolu istikametine seyir halindeki Ali Köken’in kullandığı 07 LNL 11 plakalı otomobile, Sol Sahil Sulama önünde kanal yolunda Manavgat istikametinden Karaöz istikametine seyir halindeki Bilal Arslan’ın kullandığı 07 LIK 92 plakalı motosikletin yandan çarpması sonucunda meydana geldi.

Kazada, yolda sürüklenen motosikletin sürücüsü Bilal Arslan yaralandı. Başındaki kask sayesinde kazayı hafif atlatan Arslan, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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