Hapis cezası ile aranan şüpheli kümeste yakalandı

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Antalya'da 17 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli saklandığı kümeste yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, Antalya Çocuk İlamat Masasınca 'hırsızlık' suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan N.E.'nin bilgilerine ulaşıldı.

Cezaevi firarisi şüpheli saklandığı yerin bahçesindeki kümeste yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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