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Ülkelerine sebze taşımak için Antalya'ya gelen 16 Ukraynalı şoför mahsur kaldı Ukraynalı şoförler paketleme servisinin bahçesinde misafir ediliyorlar

İHA

Ülkelerine sebze taşımak için Antalya'ya gelen 16 Ukraynalı şoför mahsur kaldı Ukraynalı şoförler paketleme servisinin bahçesinde misafir ediliyorlar

Ukrayna'ya sebze taşımak için Antalya’nın Kumluca ilçesine gelen Ukraynalı tır şoförleri, ülkelerinde yaşanan çatışmalar nedeniyle ilçede mahsur kaldı.
Ukrayna’ya sebze taşımak için Kumluca ilçesine gelen 16 tır şoförü, Rusya'nın Ukrayna’ya saldırısı nedeniyle Kumluca’da beklemek zorunda kaldı. Şoförler, sebze ve meyve paketleme tesislerinin bahçesinde konaklamaya başladı. Kumluca Kaymakamlığı, tır şoförlerinin duş ve banyo ihtiyaçlarını gidermeleri için kapalı spor salonunun duşlarını tahsis etti. Kumluca Belediyesi'nin günlük iki öğün yemek verdiği Ukraynalı tır şoförlerine paketleme tesisi de sebze ve meyve veriyor, çay ihtiyaçlarını karşılıyor.

“Savaş çıkınca burada kaldılar”
Şoförlere yardımcı olan Belarus uyruklu Mikail Mişa, “Şoförler Ukrayna’ya sebze taşımak için geldiler. Ama savaş çıkınca mecbur burada kaldılar. Şoförlerin beyinleri ve gönülleri hep orada ama buradan gidemiyorlar. Gitmeleri için yük bulmaları lazım. En azından Ukrayna’ya yardım gönderebilirsek çok iyi olur. Çünkü ülkemize çok yardım etmek istiyoruz” dedi.

"Yardım götürmek için hazırız"
Yaşadıklarını anlatan Ukraynalı şoför Sırgy, “Ukrayna’ya sebze götürüyorduk. Orada savaş çıkınca mecburen burada kaldık. En kısa zamanda ülkemize dönmek istiyoruz. Dönerken yardım götürerek dönebiliriz. Burada herkes bize çok iyi davranıyor. Bizim her ihtiyacımızı karşılıyor. Yemek getiriyorlar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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