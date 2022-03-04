Ormanda mahsur kalan iki vatandaşı jandarma kurtardı

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Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda mahsur kalan 2 kişi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Konyaaltı ilçesine bağlı Çitdibi Mahallesi'nde dün saat 16.00 sıralarında O.A (34) ve A.B (22) isimli şahısların mahsur kaldığı ihbarının alınması üzerine harekete geçen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Tim Komutanlığı'na bağlı 5 kişilik ekip, yaklaşık 6 kilometrelik yürüyüş sonunda şahıslara ulaştı. İlk muayenelerinin yapılmasının ardından bulundukları yerden kurtarılan vatandaşlar, Konyaaltı Merkez Karakol Komutanlığı Asayiş ekiplerine teslim edildi.

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