“Antalya’da 40 bin bina risk altında”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da 40 bin bina risk altında”

İHA

Antalya'da 40 bin bina risk altında”

Akdeniz Üniversitesi Deprem Uygulamaları Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) iş birliği ile 17 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında Antalya Deprem Çalıştayı düzenlendi. Antalya’daki deprem riskinin de ele alındığını çalıştayda konuşan Deprem Uygulamaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ramazan Özçelik, “2000 yılından önce yapılan binaların büyük bir kısmını riskli olarak görüyoruz ve bunların acilen dönüşmesi gerekiyor. Antalya’da 40 bin binanın dönüşmesi ya da güçlendirilmesi gerekiyor” dedi.

Afet bilincinin oluşmasına katkı sağlamak amacıyla Akdeniz Üniversitesi Deprem Uygulamaları Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) iş birliği ile Antalya Deprem Çalıştayı düzenlendi. Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu’nda düzenlenen çalıştayın açılış törenine Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Cem Oğuz, Antalya Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Osman Sert, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Özen, Deprem Uygulamaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ramazan Özçelik, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Çalıştay, depremi ve etkilerini anlatan bir video sunumu ile başladı.

“Bu konuyu gündemde tutmak zorundayız”
Deprem haftası dolayısıyla bu önemli doğa olayını gündemde tutup gelecekte neler yapılabileceğini belirlemek adına yapılan bu çalışmayı çok önemsediğini belirten Antalya Valisi Ersin Yazıcı, deprem videosundaki görüntülerin kendisini Düzce depremine götürdüğünü ve duygusallaştığını ifade etti. Vali Yazıcı, kendisinin de Düzceli olduğunu, 1999 depreminin Düzce’de de şiddetli hissedildiğini ve bu depremde yakınlarından kayıplar verdiğini söyledi. Depremin bir doğa olayı olduğunu ve engellemenin mümkün olmadığını dile getiren Vali Yazıcı, “Deprem öldürmüyor aslında. Biz insanlar başkalarının ölümüne sebebiyet veriyoruz. İşçi olarak, mühendis olarak, usta olarak, yönetici olarak biz sebebiyet veriyoruz. Yaptığımız hatalar canları bize bir bedel olarak karşımıza sunuyor. Bu sebeple bu konuyu her zaman gündemde tutmak zorundayız. Bu bilinci oluşturmak zorundayız” dedi.

“Görevimiz bu olayların bir daha yaşanmaması”
Afet sonrası müdahalede iyi bir duruma gelindiğini söyleyen Vali Yazıcı, “Şükürler olsun AFAD Teşkilatımız gelişti, Kızılay’ımız güçlendi. Diğer kurum ve kuruluşlar ile afet sonrasında daha seri ve hızlıyız. Şuan AFAD teşkilatında dünyada hangi cihazlar varsa kullanılıyor. Ancak bize düşen bu olayların bir daha yaşanmaması. Japonya’daki gibi çok yoğun depremlerde bile ölen insan ve yıkılan bina olmuyor. Bu duruma gelmek durumundayız. Başta belediyelerimiz olmak üzere bu işe başlamak durumundayız. Geri durursak, bahanelere sığınırsak insanlığa olan görevimizi yerine getirmemiş oluruz. Biz sorumlu kişileriz, özellikle üniversitelerimizin bilimsel çalışmalarla, gençlerimizi bilinçlendirme konusunda da özel gayret sarf etmesi gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

“Deprem Türkiye’nin öncelikli konularından biri
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, deprem konusunda farkındalığın artmasına katkı sağlamak, mücadele konusunda koordinasyonun sağlanması, bilimsel araştırmalara yön vermek amacıyla Antalya Deprem Çalıştayı’nın düzenlendiğini söyledi. Rektör Özkan, “Ben depremin Türkiye’nin en öncelikli konularından biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü milyonlarca insanın hayatını ve ülke ekonomisini tehdit eden, adeta hayatın durmasına neden olan ve önceden önleme olanağı bugünkü teknoloji ile hala mümkün olmayan bir afetten bahsediyoruz. Deprem ne yazık ki ülkemizin acı bir gerçeği. Ülkemizin bulunduğu coğrafyada son 6 yüzyılda 7 ve üstü şiddetinde 23 deprem yaşandı ve bu felaketlerde 10 binlerce insan yaşamını yitirdi. Bize düşen ülkemizin deprem kuşağında yer aldığını unutmamak, gerekli hazırlığı yapmaktır. Ancak bu şekilde depremin vereceği zararı asgari seviyeye çekebiliriz” şeklinde konuştu.

“Depremle mücadele ortak akılla mümkündür”
Üç adımda afet riskini azaltacak tedbirleri özetleyen Rektör Özkan, “Gerekli önlemleri alarak depreme öncesinden hazır olmalıyız, deprem anında nasıl davranılması gerektiği konusunda halkı bilinçlendirmeliyiz ve deprem sonrası için yol haritamızı netleştirmeliyiz. Bu mücadele ancak merkezi yönetimin, yerel yönetimlerin, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve özel sektörün iş birliği ve ortak akıl ile mümkündür. Çalıştayımızın bu koordinasyona katkı sağlayacağına, paydaşların bilgi paylaşımı için uygun bir iklim sunacağına inanıyorum. Üniversite olarak bu koordinasyonun bir örneğine Büyükşehir Belediyemiz ile imza attık. Şehrimizin acil afet toplanma alanı olarak da hizmet verecek olan katlı otoparkın temeli atıldı. Tamamlandığında şehrimiz için önemli bir ihtiyacı karşılayacak” ifadelerini kullandı.

“Çalıştay deprem farkındalığına katkı sağlayacak”
Afetlere karşı yeterli hazırlığı yapmamış olmanın bedelini tarihimizde birçok kez çok ağır şekilde ödendiğini söyleyen Rektör Özkan, “Bu konuda çok acı tecrübelere sahibiz. Buna karşın geldiğimiz noktada ise büyük dramların yaşandığı depremlerden ders çıkarma ve eksikliklerimizi saptama konusunda gelişim gösterdiğimizi de söylememiz gerekiyor. Tam donanımlı uzman kurtarma ekiplerimizin olması, binalarda inşaat kalitesinin yükselten deprem yönetmeliğinin çıkması, yapı denetim sisteminin kurulması yaşadığımız acı tecrübelerden çıkardığımız derslerin sonucudur. Kurumsal yapılanmalar ve yasal düzenlemelerde ulaştığımız seviyeyi toplumun afete hazır olması konusunda da yakalamalıyız. Çalıştayımızın deprem farkındalığına da katkı sağlamasını diliyorum” açıklamalarında bulundu.

“Depremle yaşamayı öğrenmeliyiz”
Halkın deprem ile yaşamayı öğrenmesi gerektiğini söyleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Cem Oğuz da, “Deprem konusunda öncelikle mevcut yapı stoku iyileştirilerek, güçlendirilerek depreme hazır hale getirilmesi sağlanmalıdır. Yeni üretilecek yapıların mühendislik hizmetleri alarak etkin bir denetimle üretimlerini sağlamalıyız” dedi. Oğuz, 1999 depreminden sonra denetim mekanizmasında çeşitli değişiklikler yapılarak iyi bir yapı denetim sisteminin oluşturulduğunu söyledi. Antalya’nın ikinci derece deprem bölgesi olduğunu söyleyen Antalya Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Osman Sert ise, yurtdışında depremle yaşamaya alışmış ülkelere bakıldığı zaman 8 şiddetinde deprem yaşayan Japonya’nın Tokyo kentinde can kaybı olmadığını gördüklerini belirterek Antalya’nın da el birliği ile bu başarıyı yakalayabileceğini belirtti.

“Antalya’da 40 bin bina risk altında”
Türkiye’nin nüfusunun büyük bir bölümünün deprem bölgelerinde yaşadığını söyleyen Deprem Uygulamaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ramazan Özçelik, “Antalya’nın batı ilçeleri de ciddi bir deprem tehlikesi ile karşı karşıya. Antalya’da birinci derece deprem bölgesinde 270 bin kişi yaşıyor. İkinci derece deprem bölgesinde ise 1 milyon 600 bin kişi yaşıyor. Antalya’da yaklaşık iki milyon kişi deprem tehlikesiyle karşı karşıya. Bunun için önlem alınması şart. 2000 yılından önce yapılan binaların büyük bir kısmını riskli olarak görüyoruz ve bunların acilen dönüşmesi gerekiyor. Antalya’da 40 bin binanın dönüşmesi ya da güçlendirilmesi gerekiyor” dedi. Açılış konuşmalarının ardından çalıştay ilk oturumla devam etti. 34 Mart 2022 tarihlerinde düzenlenen çalıştayın ikinci günü de çeşitli oturumlarda alanında uzman katılımcıların sunumlarıyla devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

5 mahalleye dadanan kablo hırsızı jandarmaya takıldı Şüphelinin evinde yapılan aramada, uyuşturucu madde ve hırsızlıkta kullandığı malzemeler ele geçirildi
YEREL HABERLER 5 mahalleye dadanan kablo hırsızı jandarmaya ...
Bıçakladığı turizmciyle polis merkezinde karşılaştı, sigara isteyip ‘kusura bakma abi’ dedi Para vermek için sırtını döndüğü madde bağımlısı tarafından bacağından bıçaklandı Bacağından bıçaklanan turizmci, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen gençten şikayetçi olmaktan vazgeçti Turizmci Faruk Tunçdede: “Oğlumla kıyasladım o çocuğu, vicdanen üzüntü duydum ve şikayetçi olmadım”
YEREL HABERLER Bıçakladığı turizmciyle polis merkezinde karşılaştı, ...
9 yıl 10 ay hapis cezası bulunan suç makinesi yakalandı
YEREL HABERLER 9 yıl 10 ay hapis cezası bulunan suç makinesi ...
Ormanda mahsur kalan iki vatandaşı jandarma kurtardı
YEREL HABERLER Ormanda mahsur kalan iki vatandaşı jandarma kurtardı
Ülkelerine sebze taşımak için Antalya'ya gelen 16 Ukraynalı şoför mahsur kaldı Ukraynalı şoförler paketleme servisinin bahçesinde misafir ediliyorlar
YEREL HABERLER Ülkelerine sebze taşımak için Antalya'ya gelen 16 ...
Motosiklet sürücüsü kask sayesinde hayata tutundu
YEREL HABERLER Motosiklet sürücüsü kask sayesinde hayata tutundu
Hapis cezası ile aranan şüpheli kümeste yakalandı
YEREL HABERLER Hapis cezası ile aranan şüpheli kümeste yakalandı
Savaşan iki ülkenin bakanlarının Antalya randevusu
YEREL HABERLER Savaşan iki ülkenin bakanlarının Antalya randevusu
Sera içerisinde 243 kök kenevir bulundu
YEREL HABERLER Sera içerisinde 243 kök kenevir bulundu
Değeri düşük yabancı para ile iki işyerini dolandırdı, yakayı ele verdi Şüphelinin benzer suçlardan 49 kaydı olduğu ortaya çıktı
YEREL HABERLER Değeri düşük yabancı para ile iki işyerini ...
Antalya’dan Ukrayna’ya 2 tır dolusu yardım İlaç, bebek maması, bez ve temel gıda malzemeleri yola çıkacak
YEREL HABERLER Antalya’dan Ukrayna’ya 2 tır dolusu yardım İlaç, ...
Çatışma azalınca sığınaktan çıkıp gara ulaşan 7 Türk öğrenci, Türkiye yolunda
YEREL HABERLER Çatışma azalınca sığınaktan çıkıp gara ulaşan 7 Türk ...
Felipe Sanchez Mateos: "Takım ruhuyla oynadık ve maçı kazandık"
YEREL HABERLER Felipe Sanchez Mateos: "Takım ruhuyla oynadık ve maçı ...
Erol Bulut: "Bir futbolcu karaktersizliğini bu kadar ön plana çıkarabilir" Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut: "Rakip bizden daha şanslıydı”
YEREL HABERLER Erol Bulut: "Bir futbolcu karaktersizliğini bu kadar ...
Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK: 2-1
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK: 2-1
Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 2 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 2 - ...
FT Antalyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER FT Antalyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 0 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 0 - ...
ALKÜ’de Afet Farkındalığı Sempozyumu
YEREL HABERLER ALKÜ’de Afet Farkındalığı Sempozyumu
Mart ayı Kepez’de festival ayı olacak
YEREL HABERLER Mart ayı Kepez’de festival ayı olacak
Başkan Esen: “8 projemiz şu an ayakta ve bitmek üzere”
YEREL HABERLER Başkan Esen: “8 projemiz şu an ayakta ve bitmek ...
Burdur'da kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Burdur'da kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi/ Ek ...
Antalya'da yağmurda kaybolan plakalar refüjde sergilendi
YEREL HABERLER Antalya'da yağmurda kaybolan plakalar refüjde ...
Alanya Belediyesi’nden engelli bireylere EKPSS kursu
YEREL HABERLER Alanya Belediyesi’nden engelli bireylere EKPSS kursu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.