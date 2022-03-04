Antalya'da Rus turistler ile Ukraynalı sporcular tartıştı



Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Serik ilçesindeki bir otelde Rus turistler ile Ukraynalı sporcular arasında tartışma çıktı. Tartışmanın Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından kaynaklandığı belirtildi.

Serik ilçesi Belek turizm merkezindeki bir otelde çarşamba günü kamp yapan Ukrayna Kano Kadın Milli Takımı sporcuları, istirahatleri sırasında Rus turist grubu ile tartışma yaşadı. Ukraynalı sporcular, tartışma sonrası yaşadıklarını otel yönetimine aktardı. Otel yöneticileri ve polisin iki grupla görüşmesi sonrası taraflar şikayetçi olmadı. İki grubun Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından kaynaklı tartıştığı belirtildi. İl Emniyet Müdürlüğü de Rus ve Ukraynalı turistler arasında herhangi bir tartışmanın yaşanmaması için otellerde sivil polis görevlendirdi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2022-03-04 11:44:36



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