Muratpaşa Belediyespor’un rakibi İstanbul Büyükşehir

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muratpaşa Belediyespor kadın voleybol takımı, Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi 20’nci hafta maçında deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile karşılaşacak.

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde 43 puanla 1’inci sırada bulunan Muratpaşa Belediyespor, ligde bu hafta, deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Bu sezon Sigorta Shop kadınlar voleybol liginde 16 galibiyet 2 mağlubiyet alan Muratpaşa’nın Sultanları İstanbul deplasmanından galip gelerek 2224 Mart’ta oynanacak playoff karşılaşmalarına lider olarak katılmayı hedefliyor. Karşılaşma, 5 Mart Cumartesi Hidayet Türkoğlu stadyumunda oynanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.