Corendon Hotels çalışanlarına yabancı dil seviyelerine göre ücret verecek

Corendon Playa Kemer ve Grand Park Lara, yabancı dil tazminatı programı ile kalifiye personel istihdam etmek amacı ile başlatacağı Language Plus Programını Nisan ayında hayata geçiriyor. Program kapsamında çalışanlar, yabancı dil bilgilerine göre ücretlendirmeye tabi olacak.



“Yabancı dil seviyelerine göre aylık ücret ödenecek”

Bu gelişmenin Corendon Hotels çalışanlarını çok mutlu edeceğini ve çalışanların yabancı dil seviyelerine göre aylık olarak ücret alacaklarını açıklayan İnsan Kaynakları Direktörü Yılmaz Taştan, “Sektörde yabancı dil bilgisine duyulan ihtiyaç ve misafirlerimize daha iyi hizmet vermek adına başlattığımız programda hem mevcut çalışanlarımızı dil bilgisine göre ödüllendirmek hem de yeni alımlarda dil bilgisi nedeni ile grubumuzu tercih edecek personelin başvurusunu desteklemek üzere Language ‘Plus Programı’nı hazırladık. Bununla birlikte ekibimizin dil eğitimleri ile gelişimlerini de destekliyoruz. Yılda iki kez yapılacak profesyonel sınavlarla yabancı dil bilgisi seviyesini ölçümleyerek ekip arkadaşlarımızın kendilerini bir sonraki dönem için hazırlamasını teşvik ediyoruz” dedi.

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