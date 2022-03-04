Ön tarafı paramparça yolcu otobüsünü trafikte görenler dönüp bir daha baktı Kaza sonrası neredeyse sadece sürücü koltuğu ve direksiyonu kalan otobüsün şoförü ise, cep telefonuyla konuşarak karayolunda ilerledi Sürücüye cep telefonuyla konuşmak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten bin 500 TL’nin üzerinde ceza kesildi

Antalya’da kaza sonrası ön kısmı paramparça olan yolcu otobüsüyle trafiğe çıkan sürücü, görenleri hayrete düşürdü. Bir yandan cep telefonuyla konuşan sürücünün o anları diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı. O sürücüye, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten bin 500 TL’nin üzerinde ceza kesildi.

Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede viral videolar arasına giren görüntü, Aksu ilçesinde çekildi. Kaza sonrası ön tarafı paramparça olan bir yolcu otobüsünün, D400 karayolu üzerinde seyir halinde olduğunu gören diğer sürücüler şaşkınlık yaşadı. İçinde yolcunun bulunmadığı ve ön tarafı neredeyse hiç olmayan otobüsü, diğer sürücüler cep telefonuyla kaydetti. Cep telefonuyla konuşarak yoluna devam eden sürücünün rahat tavırlarıysa pes dedirtti.



Bin 500 TL ceza uygulandı

Görüntüler sonrası harekete geçen trafik polisleri ise, kısa sürede otobüsü ve sürücüsünü tespit etti. Ekipler, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürme suçlarından sürücüye bin 500 TL’nin üzerinde ceza uyguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.