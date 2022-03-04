Kavşaktan dönmeye çalışan otomobil 4 araca zarar verdi: 1 yaralı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde kavşakta dönmeye çalışan aracın çarptığı otomobil, park halindeki araçlara çarparak durabildi. 4 aracın karıştığı ve güvenlik kamerasına yansıyan zincirleme kazada otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kadın yaralandı.

Kaza, Kavaklı Mahallesi Şeyh Şamil Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba Pazarı istikametinden gelip Kasaplar Mahallesi 8513 sokak istikametine dönmekte olan Ahmet Toksun’un kullandığı 07 AOC 620 plakalı araç, Şehy Şamil Caddesinde Emniyet Müdürlüğü istikametinden gelip Çarşamba Pazarı istikametine seyir halindeki Selami Nalbant’ın kullandığı 07 L 6615 plakalı otomobile çarptı. Selami Nalbant’ın kullandığı 07 L 6615 plakalı otomobil çarpışmanın şiddetiyle yol kenarında park halinde bulunan 07 APT 403 plakalı otomobile çarparken, bu otomobil de önünde bulunan 07 JU 061 plakalı Volkswagen Transportere arkadan çarptı.

Kazada, 07 L 6615 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Habibe Ay isimli kadın yaralandı. Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan Habibe Ay, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı olay yerinin yakınında bulunan işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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