Kayıp oğlunun öldüğünü duyan annenin feryadı yürekleri yaktı 4 gündür aranan 19 yaşındaki gencin cesedi denizde 10 metre derinlikte bulundu Anne 'Beni yaktın oğlum' diye feryat ederken, baba cenaze aracının lastiklerinin altına uzanmak isteyip 'Beni çiğnesin' diyerek ağladı

Antalya’da 4 gün önce annesine telefonda ‘Geliyorum’ dedikten sonra bir daha haber alınmayan 19 yaşındaki gencin cesedi denizin 10 metre derinliğinde bulundu. Oğlunun ölüm haberiyle yıkılan gözü yaşlı anne "Beni yaktın oğlum” diyerek feryat ederken, babası ise cenaze aracının altına uzanıp "Beni çiğneyip geçsin" diye ağladı.

Antalya’da yaşayan Muhammet Ali Uğur (19), en son 28 Şubat Pazartesi günü Işıklar Caddesi'nde görüldü. Son olarak annesine telefonda ‘Geliyorum’ diyen Uğur’dan ailesi bir daha haber alamadı. Durumun polise bildirilmesi üzerine karadan ve denizden genci bulmak için arama çalışması başlatıldı. Bugün öğlen saatlerinde Gençlik Mahallesi falezler bölümünde arama yapan Deniz Şube Müdürlüğüne bağlı Sualtı Grup Amirliği ekipleri tarafından denizin 10 metre derinliğinde bir kişinin cansız bedeni bulundu. Cebinden Muhammet Ali Uğur adına kimlik çıkan ceset, Kaleiçi Yat Limanı’na götürüldü.



Feryatları yürekleri yaktı

Kayıp olarak aranan gencin ailesine teşhis için haber verildi. Limana gelen aileden gencin bir yakını cenazeyi teşhis etti. Oğlunun hayatını kaybettiğini öğrenen anne, baba ve yakınları sinir krizi geçirdi. Anne Melahat Uğur, demir kapıya sarılarak, “Beni yaktın oğlum, ben oğluma doymadım ki” diye feryat etti. Baba ise “Beni çiğneyip geçsin” diyerek cenaze aracının önüne uzanmaya çalıştı. Acılı anne ve babayı yakınları ve polis ekipleri güçlükle sakinleştirdi. Muhammet Ali Uğur’un cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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