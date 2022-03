AKUT Alanya teçhizatları arasına delsar da eklendi

AKUT ve Alanya Belediyesi arasında imzalan iş birliği protokolü kapsamında AKUT Alanya Şubesi’nin ekipman altyapısı güçlendirilmeye devam ediyor.

Alanya Belediyesi, her türlü afet durumunda gönüllü olarak saha mücadelesi veren Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Alanya Şubesi’nin ekipman altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Alanya Belediyesi’nin destekleri ile Sismik ve Akustik Dinleme Cihazı (DELSAR) AKUT Alanya Şubesi’ne kazandırıldı.



“Kentimizi her türlü afete hazırlamalıyız”

Başkan Yücel de, kenti her türlü afet durumuna hazırlamak zorunda olduklarını belirterek, “Gönül ister ki tabi ki afetler, tatsız olaylar olmasın ancak doğanın bir kanunu var. Bu yüzden biz de Alanya Belediyesi olarak en güvenli ortamı oluşturmak için mücadele veriyoruz. Bu kapsamda birlikte hareket etmekten mutluluk duyduğumuz AKUT’un altyapısını güçlendirmek için uğraşıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.