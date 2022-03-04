Antalya'da toplu ulaşıma zam beklentisi

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Antalya kent merkezinde toplu taşıma esnafının talebi üzerine ulaşım ücretlerine yüzde 25 ile 30 arasında zam yapılması bekleniyor. Zam oranı çarşamba ünü karara bağlanacak.

Antalya’da artan maliyetlerle birlikte şehiriçi toplu taşıma ulaşım fiyatlarına esnaf tarafından iyileştirme gündeme getirildi. Otobüsçü esnafının talebi üzerine yüzde 25 ile 30 arasında gelmesi öngörülen zamla birlikte 5 lira 20 kuruş olan toplu taşıma ücretinin 6 lira 65 kuruşa, 2 lira 65 kuruş olan öğrenci ücretinin 3 lira 30 kuruşa çıkması bekleniyor. Fiyatların haftaya çarşamba günü toplanacak olan Ulaşım Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (UKOME) Genel Kurulu’nda görüşülüp karara bağlanacağı bildirildi. Kararın kabul edilmesi halinde zamlı tarifenin ertesi gün yürürlüğe gireceği öğrenildi.

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