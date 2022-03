4. Kepez Kitap Fuarı kapılarını açtı

Kepez Belediyesi’nin düzenlediği 4. Kepez Kitap Fuarı, Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde kitapseverlere kapılarını açtı. Fuar, 10 gün boyunca kitapseverleri binlerce kitap ve çok sevdikleri kitapların yazarlarıyla buluşturacak.

4. Kepez Kitap Fuarı, 29 bin metre kare kullanım alanına sahip Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde açıldı. Bu yıl kitap okumaya dikkat çekmek amacıyla ‘Oku’ temasıyla düzenlenen 4. Kitap Fuarının açılışına Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mesut Kocagöz, Muratpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Sarı, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AESOB Başkanı Adlıhan Dere ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış töreni öncesi Kepez Belediyesi Çocuk ve Senfoni Orkestrası tarafından mini bir konser verildi. Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, pandemi sebebiyle 2 yıldır bu programların gerçekleştirilemediğini belirterek, sözlerine başladı. 4. Kepez Kitap Fuarı’nın, Türkiye’nin en önemli kitap fuarı olma yolunda emin adımlarla devam ettiğini vurgulayan Tütüncü, “10 gün boyunca 400’den fazla yayın evinin kitapları, kaynakları, eserleri, hemşehrilerimizle buluşacak. 200’den fazla yazar imza günleri ve söyleşilerle güzel bir okuryazar buluşmasına katkı sağlayacak. Güzel bir kültürel etkileşimi de hep beraber burada yaşamış olacağız“dedi.



“Çocuklarımızın yeteneklerini keşfediyoruz”

Çocukların yeteneklerinin keşfedildiğini söyleyen Tütüncü, açılış öncesi mini konser veren Kepez Belediyesi Çocuk ve Senfoni Orkestrasına değindi. Tütüncü, “Müzik yeteneklerini, keşfederek onlara o yetenekleri istikametinde bir gelecek çizdiğimiz sevgili yavrularımız, onlardan bu güne kadar 50’den fazla öğrencimizi konservatuara göndermiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yaklaşık 12 yıldır süren bu çalışma onların iyi bir müzik insanı olma yolunda ortaya koyduğumuz gayreti en güzel şekilde resmediyor” diye konuştu.



“Kitapla buluşturdum”

Antalya Valisi Ersin Yazıcı da kitapla buluşulan her ortamın kendisinde heyecan oluşturduğunu söyledi. Vali Yazıcı, “Meslek yaşamım boyunca bulunduğum her yerde çocuklarımızı kitapla buluşturmaya çalıştım. Çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için hep bir gayret içinde oldum”dedi.



“AHENK Projesi”

Okullarda sürdürülen Ahenk Projesine de değinen Vali Yazıcı, “Kitap okumayı mottolaştırdığımız bu proje ile çocuklarımıza haftada 40 dakika kitap okuma saati zorunlu oldu. İnanıyoruz ki, bu 40 dakika ateşleyici olup ilimizin kitap okuma mevcudunun kat ve kat üstüne çıkacak. Başkanımızın dediği gibi; İmar ettiğimiz şehir ihmal ettiğimiz insanlar tarafından mahvedilebilir. Her şeyi beşer için yapıyoruz, insanoğlu için yapıyoruz. İnsanın merkezde olduğu bir dünyada insanların saygın, onurlu, toplumda, çevresinde itibar ediliyor olmasının olmazsa olmazı okuyan kişi olmasında yatıyor “diye konuştu.



“Validen çağrı”

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, tüm okullara ve öğrencilere çağrıda bulunarak, “Sevgili gençler, lütfen kağıttan dünyaları keşfetmek için buraya geliniz” diyerek sözlerini tamamladı. Konuşmaların ardından 4. Kepez Kitap Fuarı, kurdele kesimi ile açıldı. Ev sahibi Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, misafirlerle birlikte kitap fuarını gezdi.

