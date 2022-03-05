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Taklit ve tağşiş listesindeki ölümcül tehlike

DHA

Taklit ve tağşiş listesindeki ölümcül tehlike


Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)TARIM ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı taklit ve tağşiş listesinde yer alan ürünleri değerlendiren Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, "Listeye baktığımızda dikkatimizi çeken ilaç etken maddesi sildenafil oldu. Bu madde enerji içeceklerinde tüketildiğinde insanları kalp krizine, hatta ölüme kadar götürebiliyor" dedi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, yaklaşık 1,5 yıl aradan sonra 371 farklı firmaya ait 559 ürünün yer aldığı taklit ve tağşiş ürünlerin bulunduğu listeyi yayımladı. Listede et ve süt ürünlerinden alkollü içeceklere birçok ürün yer aldı. Sayısal olarak öne çıkan ürünler arasında et ve ürünleri ile birlikte zeytinyağı yer aldı. Önceki listelerde bulunan bazı firmaların, yayımlanan son listelerde de yer aldığı görüldü.
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapan firmalara verilecek cezanın caydırıcı hale getirildiğini, taklit ve tağşiş yapan gıda işletmecilerine gayri safi gelirlerine bağlı olarak 50 bin TL'den 2 milyon TL'ye kadar idari para cezası, hapis cezası, adli para cezası ve gıda sektörü faaliyetinden men cezası getirildiğini, kasıtlı olarak gıdada taklit veya tağşiş yapan firmaların en ağır şekilde cezalandırılacağını açıkladı.
'FİYATI DÜŞÜRMEK İÇİN YAPILIYOR'
Bir üründe kırmızı et yerine beyaz et kullanılmasının masumane geldiğini, ancak ortada ciddi bir kandırma olduğunu söyleyen Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, "Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapan firmaları yaklaşık 1,5 yıl aradan sonra yayımladı. Genel olarak baktığımız zaman süt, et ve arıcılık ürünleri, zeytinyağı, enerji verici gıdalar, baharatlar listede yer aldı. İncelediğimizde insan sağlığı açısından taklit ve tağşiş, bazı noktalarda fiyatı düşürmek için yapılıyor" dedi.
'TAŞLIK, SAKATAT, BAŞ, BOYUN VE DOMUZ ETİ'
Listenin açıklanmasından dolayı mutlu olduklarını söyleyen Manavoğlu, "Diğer ürünlere baktığımızda, zeytinyağında farklı bitkisel tohumlu yağlar veya et ürünlerinde taşlık, sakatat, baş, boyun kullanıldığı, yine domuz eti gibi ürünün kullanıldığını görüyoruz" diye konuştu.
'MÜKERRER FİRMALAR VAR'
Yaptırım ve cezaların caydırıcı olması gerektiğini belirten Manavoğlu, "Yayımlanan liste bizi şaşırtmadı, çünkü taklit ve tağşiş yapan bazı marka ve firmaların devam ettiğini gördük. Yönetmelik değiştirildi, bu firmalara ceza daha üst sınırlara çıkartıldı ama baktığımızda yine mükerrer firmaların listede olduğunu görüyoruz. Caydırıcı cezalar olması gerekiyor ki insanların bunları yapmaması gerekiyor. Listede bir manda yoğurdu örneği var. Manda yoğurdu diye satılan üründe hiç manda sütü yok. Bu çok büyük bir hile. Bu ürünün satış fiyatı normal yoğurda göre çok farklı. Burada geriye dönük olarak yaptığı satış kadar cezalar kesilmeli" dedi.
'ÖLÜME KADAR GÖTÜREBİLİYOR'
Listede asıl tehlikeli ürünlerin ilaç etken maddesi olan ürünler olduğunu söyleyen Manavoğlu, "Taklit ve tağşişte bazı noktalar masum gibi gözükse de ciddi anlamda insanları ölüme kadar götürebiliyor. Bakanlığımızın yayımladığı bu listelerdeki taklit ve tağşiş ürünlerinde asıl bakılması gereken ilaç etken maddeleri biraz daha riskli. Listeye baktığımızda dikkatimizi çeken ilaç etken maddesi sildenafil oldu. Bu madde enerji içeceklerinde tüketildiğinde insanları kalp krizine, hatta ölüme kadar götürebiliyor" diye konuştu.
'EN TEHLİKELİ ÜRÜNLER İLAÇ ETKEN MADDESİ İÇERENLER'
Tüketiciyi bu ürünleri tüketmemesi gerektiği konusunda uyaran Manavoğlu, "Sildenafil, reçeteyle alınan, cinsel gücü artırıcı ilaçların etken maddesi. Reçeteyle alınan bir ilaçtaki etken maddeyi herhangi bir markette reçetesiz alarak, kontrolsüz şekilde tükettiğinizde kalp kriziyle karşılaşabiliyorsunuz. İlaç etken maddelerinin gıda ürünlerinde olmaması gerekiyor. Taklit ve tağşiş listesindeki en tehlikeli ürünler bu ilaç etken maddesi içeren ürünler" dedi.
'TÜKETİCİ CEZAYI KENDİSİ KESEBİLİR'
Tüketicilerin bu ürünleri üreten firmaların ürünlerini tüketmemesi gerektiğini söyleyen Manavoğlu, "Türkiye'de 7 binin üzerinde gıda kontrolü var. Bunun 2 bine yakını gıda mühendisi. Etkin ve etkili denetimlerin gıda mühendisleri tarafından yapılarak kontrol altına alınmasını talep ediyoruz. Tüketiciler bu firmaları incelemeli ve bu ürünleri kesinlikle satın almaması gerekiyor. Tüketiciler bu markaları tercih etmeyerek cezayı kendisi kesebilir" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2022-03-05 09:43:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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