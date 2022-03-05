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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akdeniz Foku, Manavgat Irmağı'nı mesken tuttu

İHA

Akdeniz Foku, Manavgat Irmağı'nı mesken tuttu

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve dünyada 700 dolayında bulunan Akdeniz Foku Manavgat Irmağı'nı mesken tuttu. Mendirek bölgesinde yuvalanan Akdeniz Fokunu, Manavgat ırmağında çevreyolu köprüsü civarında görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Akdeniz fokunu ırmakta gören bazı vatandaşlar ise cep telefonlarının kameralarıyla ırmakta batıp çıkan foku görüntüledi.
56 yıldır Manavgat Mendirekte görülen ve burada yuvalandığı tahmin edilen erkek Akdeniz fokunun zaman zaman ırmakta yukarılara doğru yüzdüğü ve avlandığı öğrenildi. Akdeniz foklarının ergin erkek bireylerin genelde bir bölge belirleyerek yaşantısını burada sürdürdüğü, dişilerinin ise gezgin olduğu yavrulama döneminde erkeğin yanına yuvaya geldiği bildirildi.

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