Diş hekiminin intiharı davasında mahkeme kararında direndi



Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, diş hekimi sevgilisi Özgür Özen'i (38) intihara sürükleyen sevgilisi Yücel Düzenli'ye (43) verilen 16 yıl 8 ay hapis cezasını az bulan Yargıtay'ın bozma kararının ardından yapılan yeniden yargılamada, yerel mahkeme kararında direndi. Dava dosyası Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nda görüşülecek.

Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi Sinanoğlu Caddesi'nde 11 katlı bir apartmanın 5'inci katında oturan 2 çocuk annesi, diş hekimi Özgür Özen, 1 Şubat 2017'de binanın bahçesinde ağır yaralı bulundu. Dairesinin balkonundan düştüğü değerlendirilen Özen için komşuları sağlık ekibi çağırdı. Gelen sağlık ekibi, Özen'in vücudunda çok sayıda kırık olduğunu belirledi. Bu sırada Özgür Özen'in eşi olduğunu öne süren kişi, sitenin bahçesine gelerek, "Bizi bırakma. Neden yaptın?" diyerek feryat etti.

Özen'in eşinden boşandığını, çocuklarıyla yaşadığını bilen komşuları, tanımadıkları kişiden şüphelenip durumu polise bildirdi. Ekipler, Özgür Özen'in sevgilisi olduğu öğrenilen Yücel Düzenli'yi gözaltına aldı. Hastanede tedaviye alınan Özen, yakınlarına, sevgilisi Düzenli'nin kendisine sürekli şiddet uyguladığını iddia etti. Özgür Özen aynı gece hastanede yaşamını yitirdi, gözaltına alınan Yücel Düzenli ise mahkemece tutuklandı.

SAVCI İDDİANAMEDE 25 YIL HAPIS İSTEDİ

Yürütülen soruşturmanın ardından Yücel Düzenli hakkında 'olası kastla ölümü neden olmak' suçundan 25 yıl hapis cezası talebiyle Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 25 Ocak 2019'da görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Yücel Düzenli, Özgür Özen'i sevdiğini ve öldürmesi için gerekçe olmadığını öne sürerek, "Bu olayda yüzde bir bile sebebiyet vermişliğim olsa zaten vicdan azabı ile yaşarım. Bu olayı, her gün de yaşıyorum zaten. Kesinlikle benim uyguladığım iddia olunan sürekli şiddetin sonucu Özgür'ü itmem ya da atlaması, onu intihara yönlendirmem söz konusu değildir. O toprak oldu, çileyi ben çekiyorum" dedi.

16 YIL 8 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanığa önce 20 yıl hapis cezası verdi. Heyet sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri ve cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini göz önüne alarak indirime gitti ve Yücel Düzenli'yi 16 yıl 8 ay hapse mahkum etti.

YARGITAY KARARI BOZDU

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nin de onayladığı dosya, Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'ne gönderildi. Yargıtay, ilk derece mahkemenin 'olası kastla ölümüne neden olmak' suçundan verdiği 16 yıl 8 ay hapis cezasını bozdu ve cezada artırıma gidilmesini istedi. Yargıtay kararında, 'İşlediği fiilin anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan veya ortadan kaldırılan kişileri intihara sevk edenlerle cebir veya tehdit kullanmak suretiyle kişileri intihara mecbur edenler, kasten öldürme suçundan sorumlu tutulurlar' şeklindeki ceza maddesinin dikkate alınması ve sanığın ömür boyu hapis istemiyle yargılanması gerektiğini belirterek dosyayı Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri gönderdi.

MAHKEME KARARINDA DİRENDİ

Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmaya sanık Yücel Düzenli ve avukatı SEGBİS ile bağlandı. Müşteki Özgür Özen'in ablası ve avukatları mahkeme salonunda hazır bekledi. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nin 'intihara sürükleyen kasten öldürmeden sorumlu tutulur' yönündeki bozma kararına rağmen mahkeme heyeti, 'olası kastla ölüme neden olmak' suçundan 16 yıl 8 ay hapse mahkum edilmesi konusundaki önceki kararında direndi. Dava dosyası Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nda görüşülecek ve sanığın alacağı cezaya karar verilecek. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2022-03-05 11:06:17



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