Antalyada kadınların yüksek topuklu koşusunda renkli görüntüler En az 7 santimetre yüksekliğindeki topuklu ayakkabıyla 100 metre koştular

Antalya'da bu yıl 17'incisi düzenlenen Runatolia Uluslararası Antalya Maratonu kapsamında kadınlar en az 7 santimetre yüksekliğindeki topuklu ayakkabıyla 100 metre koştu.

Antalya’da bu yıl 17. kez düzenlenen Runatolia Uluslararası Antalya Maratonu kapsamındaki ’Yüksek Topuk Koşusu’ Muratpaşa Kent Meydanı’nda yapıldı. Yarış öncesi 7 santimetre yüksekliğindeki topuklu ayakkabılarını giyen kadınlar, ayaklarından çıkmaması için sıkıca bantladı. Koşuya hazırlanan kadınlara eşleri ve çocuklarının da yardım ettiği görüldü. Yarışa katılan kadınlar, topuklu ayakkabılarla 100 metre koşarak yarışı tamamladı. Hızını alamayan bazı kadınlar bitişte güçlükle durabildi. Bazı yarışmacıların koşmakta ve dengesini sağlamakta güçlük çektiği görüldü. Katılımcılarda kadınlara alkışlarla destek verdi. Koşuda dereceye giren katılımcılara madalya, sertifika ve para ödülü verildi. Yüksek topuk yarışı havadan da görüntülendi.

İlk defa yüksek topuğa katılan Sude Sayan, “Çok heyecanlıyım. Normalde hep yüksek topukla yürürüm. Ama bugün koşmak farklı bir deneyim olacak iddialıyım kazanacağım” dedi.

Yarışmacıların ayağından ayakkabılarının çıkmaması için bantlama işlemini yapan Mehmet Topul, tüm kadınlara başarılar diledi.

Öte yandan, maraton kapsamında minik adımlar koşusunda çocuklarda yer aldı. Start alan çocuklardan bazılarının dönüşlerde düştüğü görüldü. Bazı babaların ise çocuklarını kucağına alıp koştuğu gözlemlendi.

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