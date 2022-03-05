Fatih Erbakan: Yeni bir ittifak kuralım



Levent YENİGÜN/ ANTALYA, (DHA)YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "'Önce millet' diyen bir iktidarın Türkiye'nin başına gelmesi için yeni bir ittifak kuralım" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Antalya'nın Kemer ilçesindeki otelde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Basın toplantısında konuşan Erbakan, 6 siyasi partinin genel başkanının bir araya geldiği toplantıyı hatırlattı. "Şimdiden her hafta ABD ve İngiliz büyükelçileriyle buluşup yemek yiyenler var" diyen Erbakan, şöyle devam etti:

"Hepsini bir masanın etrafına toplamışlar. Rahmetli Erbakan hocamızın tabiriyle 'alt alta mı gelelim, üst üste mi gelelim, yan yana mı gelelim, kim alta gelsin kim üste gelsin, kim yana gelsin' bunları tartışmasını yapıyorlar. O masadaki özellikle CHP dışındaki partilere çağrıda bulunuyoruz. Geliniz bütün bu yanlışlarınızdan ve yanlış pozisyonunuzdan dönün. Gelin 'Milli Görüş' çatısı altında ittifak kuralım. Yaşanabilir Türkiye'nin, yeniden büyük Türkiye'nin kurulması için dış politikada ABD'den, G20'den, Avrupa'nın peşinden koşmaktan kurtulup D60 projesi yürütmek, ekonomi alanında borç ve faiz ekonomisi yerine üretim, istihdam odaklı bir ekonomi modeline geçmek, paylaşımda adalet, yönetimde adaleti tesis etmek, 'önce imtiyazlılar, güçlüler' demek yerine 'önce millet' diyen bir iktidarın Türkiye'nin başına gelmesi için yeni bir ittifak kuralım. Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı yapma planına, 60 sene sonra ülkenin başına CHP'li bir cumhurbaşkanı getirme planına ortak olmayınız. Milli görüş ilkeleri çatısı altında bir ittifak kuralım. 'Milli Görüş' ilkelerinden uzak, paylaşımda ve yönetimde adaleti unutmuş olan mevcut hükümeti böylelikle değiştirilmiş olsun."

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının dünyadaki ekonomik, siyasi, sosyal ve daha birçok dengeyi sarsacak çok ciddi gelişme olduğunu söyleyen Fatih Erbakan, "Hangi ülke olursa olsun toprak bütünlüğüne yapılan saldırıların kabul edilmesi mümkün değildir. Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine, toprak bütünlüğüne saldırı yapılmaktadır. Bunu asla kabul etmiyoruz. Hiçbir zaman savaşı, hele hele sivillerin öldürülmesinin tasvip edilebilmesi mümkün değildir. Bu savaşın bir an önce durması, ateşkesin ilan edilmesi ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı duyulması son derece önemlidir" dedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN

2022-03-05 14:18:40



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