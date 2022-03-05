ALTSO Akademi start verdi

ALTSO Akademi’nin 2022 Yılı 1.Dönem Kişisel Eğitim Seminerleri bugün “Çocuğa Yönelik İhmal ve İstismarın Önlenmesi” konulu program ile başladı. Eğitime konuşmacı olarak ALKÜ Öğretim Görevlisi Işın Onay Budak katıldı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, “Son derece önemli gördüğümüz bu konuda ailelerin alması gereken tedbirler ve toplum bilincinin oluşturulmasını hedefledik. Çocuklar bizim geleceğimiz ve en değerli varlıklarımızdır” dedi. Şahin, eğitimlerin Cumartesi günleri farklı konularda da devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Onay konuşmasının başında Çocuk İhmaline değinerek, “İhmal, çocuğa bakmakla yükümlü kimsenin, çocuğun gelişimi için gerekli ihtiyaçları karşılamaması veya bu ihtiyaçları dikkate almamasıdır. Bu ihtiyaçlar sağlık, eğitim, duygusal gelişim, beslenme, barınma ve güvenli yaşam şartlarıdır” dedi.

İstismarın ise özetle çocuğun ruhsal ve bedensel bütünlüğüne zarar vermek olduğuna dikkat çeken Onay, konuşmasında bu tip durumlarla karşılaşan ailelerin neler yapması ve hangi kanuni yolları takip etmesi gerektiğini anlattı.

Onay son olarak ihmal veya istismara uğrayan çocuklara nasıl yaklaşılacağını ve çocuğun ailesi ve sosyal çevresindeki olumlu davranış modellerini anlattı.

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