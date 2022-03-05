Türkiye Futgolf Şampiyonası ilk etabı başladı



Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),(DHA) Futgolf Gençlik ve Spor Derneği (FGSD) tarafından düzenlenen ve 7 turnuvadan oluşan Türkiye Futgolf Şampiyonası'nın ilk etabı, Antalya'da başladı.

Belek turizm merkezindeki bir tesiste gerçekleştirilen turnuvaya 15 ülkeden 200'den fazla sporcu katıldı. Turnuvada futgolfte dünya klasmanının zirvesinde yer alan Ben Clarke, Cedric Bonnot, Nico Garcia, Matias Perrone ve Tom Williams'ın yanı sıra Türkiye'den Bilgin Defterli ve Olcay Şahan gibi oyuncular da yer aldı.

Turnuva hakkında bilgi veren Futgolf Gençlik ve Spor Derneği (FGSD) Başkanı Volkan Okandar, "Turnuvada 200'ün üzerinde sporcu mücadele ediyor. Bu sporcuların 100'e yakını yurt dışından. Malezya, Norveç, Arjantin gibi ülkelerden gelenler var. Turnuva yarın final ayağıyla sona erecek. Dereceye girenlere çeşitli ödüller var. Futgolf Türkiye'de çok hızlı gelişiyor. Daha önce çok az sahamız vardı. Şimdi Antalya, Kuşadası Bodrum, İstanbul'da sahalarımız çok arttı. Seneye Amerika'da Dünya kupası var. Hedefimiz milli takım olarak oraya gitmek" dedi.

Turnuva yarın düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek. (DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Turnuvadan detay görüntüler

-Volkan Okandar'ın açıklamaları

DHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2022-03-05 16:08:10



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