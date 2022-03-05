Köpekten kaçarken kamyonun altında kalan Pınar yaralandı



Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde köpekten kaçarken yola çıkan 10 yaşındaki Mahra Pelin Pınar'a kamyon çarptı. Ağır yaralanan Pınar, hastanede tedaviye alındı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Belek Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Mahra Pelin Pınar'a, yol kenarındaki arazide dolaşan başıboş köpekler saldırdı. Kaçmak için yola çıkan Pınar'a İrfan Yayla'nın kullandığı 07 YBJ 06 plakalı kamyon çarptı. Pınar'ın sol ayağı kamyonun ön tekeri altında kalarak ağır şekilde yaralandı. Kazayı görenlerden Arslan Çelik'in ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Küçük kız olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Antalya'ya sevk edildi. Pınar'ın sol ayağının bacak kısmından parçalandığı ve sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Araç sürücüsü İrfan Yayla ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Pınar'ın köpeklerden korkup koşarak yolun karşısına geçmeye çalıştığı anda kamyonun çarpması yer alıyor.

Kaza sonrası Pınar'a yardımcı olup, sağlık ekiplerine haber veren Arslan Çelik, "Arkadaşlarla çay içiyorduk. 'Yardım eden yok mu' diye bir ses duydum. Bir baktım yolda kamyon duruyor. Yerde yatan bir çocuk var. Çocuk o sırada kendindeydi ama bacağı kötü durumdaydı. Polisi aradım. Ambulans geldi. Hemen yan tarafta 3-5 köpek vardı. Küçük kız köpeklerden kaçarken yola çıktı. O sırada ailesi de geldi. Hastaneye kaldırıldı. Kız çocuğu az kalsın ölüyordu. Köpeklerden korktuğu için o can havli ile kamyonun altına girdi" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2022-03-05 18:46:15



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