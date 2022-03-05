Tamire götürülsün diye verdiği aracını alamayınca 30 metrelik baz istasyonuna ikinci kez çıktı Baz istasyonuna çıkan adama polisten ‘devlet’ sözü Şahsı aşağı indiren polis memuru: “Senin yanında devlet var. Seni mağdur eder mi? Senin tüm imkanların karşılanacak”

Antalya’da iddiaya göre bir yakınına tamire götürmesi için verdiği aracını geri alamayan adam, sinirlenerek 30 metrelik baz istasyonuna ikinci kez çıktı. Adamın baz istasyonunun tepesindeki rahat tavırları yürekleri ağza getirirken, o anları vatandaşlar film izler gibi izleyip kayıt altına alma yarışışına girdi. Polis ekipleri ise, “Senin yanında devlet var. Seni mağdur eder mi? Senin tüm imkanların karşılanacak" sözü verdi.



Olay, Kepez ilçesi Hal Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Abdullah Ç., iddiaya göre bir yakınına tamire götürmesi için otomobilini verdi. Bir süre sonra aracını verdiği yakınına ulaşamadı. Şahıs sinirlenerek geçtiğimiz günlerde çıktığı 30 metre yüksekliğindeki baz istasyonuna yeniden çıktı.



Film izler gibi izleyip kayıt alma yarışına girdiler

Vatandaşlar, durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa süre içerisinde gelen polis ekipleri, şahsı indirmek için telefon ile iletişim kurdu. Şahsın baz istasyonunun tepesindeki rahat tavırları yürekleri ağza getirirken, o anları vatandaşlar film izler gibi izleyip kayıt altına alma yarışına girdi.



“Senin yanında devlet var"

Şahıs ise 1 saat süren çalışmanın ardından ikna edilerek aşağı indirildi. Polis ekipleri ise, “Senin yanında devlet var. Seni mağdur eder mi? Senin tüm imkanların karşılanacak. Sen bize evini ve dükkanını göster” diyerek sorunun çözülmesi için söz verdi. Abdullah Ç. polis merkezine götürüldü.

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