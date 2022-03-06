Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Harkov’da mahsur kalan Türk öğrenci Merve ailesine kavuştu, annesi sevinç gözyaşlarına boğuldu Merve'nin annesiyle ağlatan buluşmasını İHA görüntüledi 5 günlük zorlu yolculuğun ardından üniversite öğrencisi Merve Buse Develi ailesine kavuştu Savaşın ortasında bırakmadığı Türkmenistan uyruklu üç öğrenci arkadaşını da evinde misafir edecek Annesinin omzunda ağlayan Merve Buse Develi: "Umutsuzluğa kapılmaya başlamıştık, acaba sıra şimdi mi bize gelecek diye" Anne Fatma Develi: "Kızıma kavuştuğum için sevinç gözyaşları döküyorum, öncekiler üzüntü gözyaşlarıydı"

İHA

Harkov’da mahsur kalan Türk öğrenci Merve ailesine kavuştu, annesi sevinç gözyaşlarına boğuldu Merve'nin annesiyle ağlatan buluşmasını İHA görüntüledi 5 günlük zorlu yolculuğun ardından üniversite öğrencisi Merve Buse Develi ailesine kavuştu Savaşın ortasında bırakmadığı Türkmenistan uyruklu üç öğrenci arkadaşını da evinde misafir edecek Annesinin omzunda ağlayan Merve Buse Develi: "Umutsuzluğa kapılmaya başlamıştık, acaba sıra şimdi mi bize gelecek diye" Anne Fatma Develi: "Kızıma kavuştuğum için sevinç gözyaşları döküyorum, öncekiler üzüntü gözyaşlarıydı"

Rusya'nın saldırısı sonrası Ukrayna'nın Harkov kentinde mahsur kalan ve telefonla bağlantı yaptığı televizyon programında canlı yayın sırasında yaşanan patlama sebebiyle korku dolu anlar yaşayan psikoloji bölümü 2. sınıf öğrencisi Merve Buse Develi, 27 saati tren olmak üzere 5 günlük yolculuğun ardından Antalya'daki ailesine kavuştu. Kızına kavuşan anne Fatma Develi kızına sarılıp "Annem, kuzum, bir tanem, annem ben öldüm. Canım annem ben senin kokularını duyamayacağım diye çok korktum. Annem ben sana kavuşamayacağım diye çok korktum" diyerek gözyaşlarına boğuldu.
Ukrayna'nın Harkov kentindeki Politeknik Üniversitesi’nde psikoloji bölümü 2. sınıf öğrencisi Merve Buse Develi (23) Türkiye’nin girişimleriyle yurda döndü. Harkov'da 6 gün önce bir televizyon kanalıyla yaptığı canlı bağlantıda bombanın yakınına düşmesiyle gündeme gelen ve yardım çağrısında bulunan Develi, ülkesinin girişimleriyle 5 günlük zorlu bir yolculuğa çıktı. İlk olarak 27 saatlik tren yolculuğu yapan Develi, daha sonra Romanya’ya geçti, oradan da otobüsle İstanbul’a ulaştı. Buse Develi, yanında üç Türkmenistanlı öğrenci arkadaşını da getirdi. Develi, öğle saatlerinde uçakla Antalya Havalimanı’na iniş yaptı. Zorlu bir yolculuğun ardından memleketine ulaşan Merve’yi babası Mustafa Develi karşıladı. Baba kız iç hatlar çıkışında uzun süre birbirlerine sarıldı ve hasret giderdi. Merve Develi ve yanındaki 3 arkadaşı Korkuteli ilçesindeki baba evine geldi. Develi’nin ailesiyle buluşmasında duygusal anlar yaşandı.

Anneden kızına gözyaşları
Anne Fatma Develi kızına sarılarak, “Annem, kuzum, bir tanem, annem ben öldüm. Canım annem ben senin kokularını duyamayacağım diye çok korktum. Annem ben sana kavuşamayacağım diye çok korktum” diyerek gözyaşları döktü. Aile büyükleri tarafından karşılanan Merve Buse Develi, daha sonra evine geçti ve akrabalarıyla sohbet etti. Develi, kısa bir süre televizyondan Ukrayna’daki gelişmeleri takip etti.

"Uçak sesi duyduğum an korkuyorum"
Merve Buse Develi, yaklaşık bir haftadır yolda olduğunu ve zorlu bir sürecin ardından memleketi Antalya’ya gelebildiğini söyledi.
Sadece 27 saat tren yolculuğu yaptıklarını dile getiren Develi, “Hiç durmadığımız için herhangi bir yiyecek içecek de bulamadık. Gece trenimize taciz ateşleri yapıldı, trenin içinde saklanmak zorunda kaldık. Bayağı zorluydu. Romanya’ya girdikten sonra içimiz rahatladı. Şu an bile uçak sesi duyduğum zaman korkuyorum. Bir daha dönüp bakıyorum, bir şey mi oluyor diye. Bizim için çok zordu. Şu an okuduğumuz okul, yürüdüğümüz yollar mahvoldu” diye konuştu.

"Umutsuzluğa kapılmaya başlamıştık"
Ayrılırken çok yakınlarında bomba seslerini duymaya başladıklarını ve bazı yerlerde patlamaları gördüklerini anlatan Develi, “Artık geride bir şey kalmadı. Okullarımız yok oldu. Tahliye süreçlerinin başında umudumuz vardı. Sesimizi duyurmak için çok çabalamıştık ama bir süre sonra bombardıman ve silah sesleri durum kötüleşmeye başlayınca, biz umutsuzluğa kapılmaya başladık. Acaba sıra şimdi mi bize gelecek diye. Bir süre sonra ailemizle iletişimimiz kopmaya başladı. O zaman daha da kötü olmaya başladık. Bize ailemiz destek oluyordu. Tahliye haberinin geldiği gün bir haberi bilmiyorduk. Biz kendi imkanlarımızla yola çıkmıştık, yolda öğrendik. Tahliye noktasına gidebilmek için bile 2.5 kilometre yürürdük o trene yetişebilmek için. O yürümek bile bizim endişemizi kanıtlayabiliyor. Ya yetişemeseydik, ya bir daha tren olmazsa diye” dedi.

"Anneme sarılınca daha iyi oldum"
Süreç zorlu olmasına rağmen ailesine kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getiren Merve Buse Develi, “Orada yaşananları görmek, ailemi bir daha görememe hissi çok kötüydü. Ukrayna sınırlarından çıktığım an rahat olduğumuzu hissettim. Kurtuldum demiştim. Annemle sarılınca daha iyi oldum" ifadelerini kullandı.

"Zor bir dönemdi"
Baba Mustafa Develi, 45 gün sonra kızını ilk gez gördüğünü belirterek, “Zor bir dönemdi. Tüm yetkililere teşekkür ediyoruz devlet büyüklerimize. Son iki gün ümidimizi kesmiştik. Belki son konuşmamız belki son görüşümüz diyorduk. Şu an anlatılmaz bir duygu içindeyim. Evladıma kavuştum. Tek temennimiz tüm çocukların ailesine kavuşması. Anlatamıyorum yaşadıklarımı” dedi.

"Sevinç gözyaşları döküyorum"
Anne Fatma Develi de çok kötü günler geçirdiğini ve yaşadıklarını anlatmakta zorluk çekeceğini ifade ederek, “Yavruma kavuşamayacağım diye, kokusunu içime çekemeyeceğim diye çok korktuk. Televizyonun başından kalkmadım. Sürekli dua ettik. Herkesin yardımlarıyla kızım evine geldi. Oradan çıktığını duyduğum an çok mutlu oldum. Şimdi kızıma kavuştum sevinç gözyaşları döküyorum. Önceki gözyaşlarım üzüntü içindi bu sevinç için. 3 Türkmenistanlı çocuğumuza gücümüz yetti. Onları da getirdik. Keşke daha fazlasını getirebilseydik. Kızımın sevdiği yemekleri de yaptım” dedi.

"Savaş bölgesinden kurtulduk"
Mansudov İsaberdi ise, Ukrayna’da şehirlerin bombalanmaya başladığını ifade ederek, “Biz de oradan çıkmak zorunda kaldık. Okulumuz yarım kaldı. Türkiye’ye geldik, arkadaşlarımızla. Savaş bölgesinden kurtulduk Allah’a şükür” dedi.

"Yardımcı olanlara teşekkür"
Kendilerine kucak açan Develi ailesine teşekkür eden Orazberdiyew İlyasberdi de, “Oradan çıkmamıza yardımcı olanlara da çok teşekkür ederiz. Orada hayat çok zor oldu. Geride insanlar kaldı. Tahliye falan da yoktu. Sadece metro istasyonlarında kalan insanlar var. Orada kalacak bir yer kalmadı, her yere girdiler” diye konuştu.
Develi ailesi 3 Türkmen öğrenciye de bir daire kiralayarak onların barınma ve gıda ihtiyaçlarını karşıladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sokak köpeklerinin kovaladığı kız çocuğu kamyonun altında kaldı Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı, kaza anı güvenlik kameralarını yansıdı
YEREL HABERLER Sokak köpeklerinin kovaladığı kız çocuğu kamyonun ...
Antalya’da Ukraynalılardan duygusal Rusya protestosu 300 kişi Rusya’nın ülkelerine başlattığı operasyonu protesto etti
YEREL HABERLER Antalya’da Ukraynalılardan duygusal Rusya ...
Tamire götürülsün diye verdiği aracını alamayınca 30 metrelik baz istasyonuna ikinci kez çıktı Baz istasyonuna çıkan adama polisten ‘devlet’ sözü Şahsı aşağı indiren polis memuru: “Senin yanında devlet var. Seni mağdur eder mi? Senin tüm imkanların karşılanacak”
YEREL HABERLER Tamire götürülsün diye verdiği aracını alamayınca 30 ...
Kazada yaralanan genç 14 günlük yaşam savaşını kaybetti
YEREL HABERLER Kazada yaralanan genç 14 günlük yaşam savaşını ...
Köpekten kaçarken kamyonun altında kalan Pınar yaralandı
YEREL HABERLER Köpekten kaçarken kamyonun altında kalan Pınar ...
Antalya'daki Ukraynalılardan savaş protestosu
YEREL HABERLER Antalya'daki Ukraynalılardan savaş protestosu
Çaldığı telefonu satmaya çalışırken yakalandı
YEREL HABERLER Çaldığı telefonu satmaya çalışırken yakalandı
Otel çalışanı kadını sırtından bıçakladı, 'Başkasına benzettim' dedi (2)
YEREL HABERLER Otel çalışanı kadını sırtından bıçakladı, 'Başkasına ...
Türkiye Futgolf Şampiyonası ilk etabı başladı
YEREL HABERLER Türkiye Futgolf Şampiyonası ilk etabı başladı
Antalya’da komşularının haber alamadığı çaycı ölü bulundu
YEREL HABERLER Antalya’da komşularının haber alamadığı çaycı ölü ...
ALTSO Akademi start verdi
YEREL HABERLER ALTSO Akademi start verdi
Asansörlü utanç duvarı Mülk sahibi olan otel sahibin işyerlerinin önüne asansörlü duvar koydu Turistler duvardan atlayarak alışveriş yaptı, işyeri sahipleri isyan etti
YEREL HABERLER Asansörlü utanç duvarı Mülk sahibi olan otel sahibin ...
Girdikleri drenaj kanalında yönlerini kaybedip mahsur kaldılar
YEREL HABERLER Girdikleri drenaj kanalında yönlerini kaybedip mahsur ...
Fatih Erbakan: Yeni bir ittifak kuralım
YEREL HABERLER Fatih Erbakan: Yeni bir ittifak kuralım
Kadınlar topuklu ayakkabılarıyla yarıştı
YEREL HABERLER Kadınlar topuklu ayakkabılarıyla yarıştı
Antalyada kadınların yüksek topuklu koşusunda renkli görüntüler En az 7 santimetre yüksekliğindeki topuklu ayakkabıyla 100 metre koştular
YEREL HABERLER Antalyada kadınların yüksek topuklu koşusunda renkli ...
Alanya'da binlerce canlı salyangoz kıyıya vurdu Sahilde deniz anasından sonra salyangoz şaşkınlığı
YEREL HABERLER Alanya'da binlerce canlı salyangoz kıyıya ...
Antalya’da bisiklet ile hurda malzeme toplamak için kanalizasyona giren iki kişi mahsur kaldı Gelen çığlık sesleri üzerine rögar kapağını kaldıran ekipler gördükleri karşısında şoke oldu Şahıslar ekipler tarafından 1 saatlik mücadelenin ardından kurtarıldı
YEREL HABERLER Antalya’da bisiklet ile hurda malzeme toplamak için ...
Otel çalışanı kadını sırtından bıçakladı, 'Başkasına benzettim' dedi 
YEREL HABERLER Otel çalışanı kadını sırtından bıçakladı, 'Başkasına ...
Diş hekiminin intiharı davasında mahkeme kararında direndi
YEREL HABERLER Diş hekiminin intiharı davasında mahkeme kararında ...
Akdeniz Foku, Manavgat Irmağı'nı mesken tuttu
YEREL HABERLER Akdeniz Foku, Manavgat Irmağı'nı mesken tuttu
Taklit ve tağşiş listesindeki ölümcül tehlike
YEREL HABERLER Taklit ve tağşiş listesindeki ölümcül tehlike
Ukraynalı çavuş Olena, albay eşiyle ülkesini savunmak istiyor
YEREL HABERLER Ukraynalı çavuş Olena, albay eşiyle ülkesini savunmak ...
İzinsiz salyangoz toplayan Alman'a 109 bin lira ceza
YEREL HABERLER İzinsiz salyangoz toplayan Alman'a 109 bin lira ceza

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.