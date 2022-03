Antalya’da Ukraynalı eşinin kaçırdığı kızını 5 yıldır göremeyen ve kızı sarı bültenle aranan İsmail Yüce, kızının bir an önce kendisine teslim edilmesini isteyerek, “İnsan çocuğu için her şeyi yapar. Ben her şeyin daha fazlasını yaptım. 2017 yılından bu yana hukuk mücadelesi veriyorum. Her şeyimi bu uğurda harcadım” dedi.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde oturan İsmail Yüce (41), 2011 yılında Ukraynalı Gana Yüce ile tanışarak bir süre sonra dünya evine girdi. Çiftin 3 yıl sonra Norin adında bir kız çocukları dünyaya geldi. Yüce, yurt dışına bir iş ziyareti için çıkmadan önce 2016 yılında eşi ile birlikte kızını Ukrayna’ya eşinin ailesinin yanına ziyarete gönderdi. Yüce’nin eşi zaman geçmesine rağmen bir türlü geri dönmedi. Bunun üzerine Ukrayna’ya giden adam, eşinin geri dönmek istemediğini duyunca adeta dünyası başına yıkıldı. Yüce, zaman zaman Ukrayna’ya giderek kızını görmeye devam etti. 8 yaşına gelen kızını 5 yıldır hiçbir şekilde göremediğini belirten baba Yüce, İnterpol'e kızının bulunup kendisine telsim edilmesi için kayıp başvurusu yaptı. Başvuru üzerine harekete geçen ekipler, kızın bulunması için sarı bülten çıkardı.



"Bana bir gün mesaj yazarak, ‘Bizim sana ihtiyacımız yok. Biz artık gelmeyeceğiz’ dedi"

Yaşadıklarını İHA muhabirine anlatan İsmail Yüce, “2009 yılında eşimle tanıştım. 2011 yılında evlendim. 2014 yılında bir kızım oldu. Herhangi bir sorun olmadı. 6 yıl evliliğimiz devam etti. Şu anda kendisi benim resmi eşim ve ikamet adresi benim yanımda görünüyor. 2016 yılında benim yurt dışına gitmem gerekiyordu. Ben gitmeden eşim ve kızımı da ailesinin yanına gönderdim. Ben daha sonra geri döndüm. Geri döndüğümde geri gelmelerini istedim. Eşim bana, ’Annem rahatsız, çalışıp ona bakmam lazım’ dedi. Ben de gayet insani olarak normal karşıladım. Bu süre zarfında ben kızımı görmeye gittim. Her seferinde aile durumumuz devam etti. 2017 yılına kadar böyle devam etti. 2017 Mart’ta bana geleceğini söyledi. Bana sürekli beklememi söylediler. Ben ısrar ettim. Bana bir gün mesaj yazarak, ‘Bizim sana ihtiyacımız yok. Biz artık gelmeyeceğiz’ dedi. Kızımı göremeyeceğimi söyledi. Bu tür bir mesaj alınca insan psikolojik olarak çöküyor. Ben oraya gittim, kızımı göstermediler” dedi.



“Her şeyimi bu uğurda harcadım”

Yüce, “Kızımı Ukrayna vatandaşlığına geçirmeye çalışmışlar. Boşanma davası açmışlar. Bunu yapma hakları yok. Ben iki mahkemeye katılarak itiraz ettim. Çocuğum kaçırıldığı için dava açtım. İnsan çocuğu için her şeyi yapar. Her şeyin daha fazlasını yaptım. 2017 yılından bu yana hukuk mücadelesi veriyorum. Her şeyimi bu uğurda harcadım. Savaş durumunda bir çocuğun savaşın ortasında kalması kadar kötü bir şey yok. 2017 Ağustos ayında kızımın bulunması için sarı bülten çıkardım. 2 hafta önce de devam etmesi için ifade verdim. Kızımın bana teslim edilmesini istiyorum. Maalesef bir sonuç alamadım. Savaşta mağdur insanlar var. Bizim elimizden bir şey gelmiyor. Büyüklerimin bir şey yapması lazım. Birçok arkadaşımın aracılığı ile eşime ulaşmaya çalıştım. Herkesi engelledi. Bir annenin çocuğunu savaşın ortasında tutması nasıl bir mantıktır” açıklamasını yaptı.

