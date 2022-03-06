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Runtalya'da 'savaşa hayır' mesajı

DHA

Runtalya'da 'savaşa hayır' mesajı


Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da bu yıl 17'ncisi düzenlenen Runtalya Uluslararası Antalya Maratonu'nda, 'savaşa hayır' mesajı verildi. Bazı sporcular ellerinde Ukrayna bayraklarıyla koşarken, bir grup da İngilizce 'Ukrayna'da savaşa hayır' yazılı pankart taşıdı.
Bu yıl 17'nci kez Cam Piramit önünden start alan Runtalya Uluslararası Antalya Maratonu'na, 1200'ü yabancı yaklaşık 8 bin 500 sporcu katıldı. Bu yıl yağmur altında gerçekleşen maratonda ilk start tekerlekli sandalye koşusu için verilirken, sonrasında 42 kilometrelik maraton, 21 kilometrelik yarı maraton, 10 kilometrelik maraton ve takımlar koşusu için start verildi.
Maraton her yıl olduğu gibi bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Kimi sporcular bebek arabalarıyla, kimileri de evcil hayvanlarıyla koştu. Bazı engelli sporcular ise koşuya tekerlekli sandalyeleri ile katıldı. Bu yıl maratona Rusya'nın saldırıda bulunduğu Ukrayna mesajları damga vurdu. Ukraynalı sporcular ülkelerinin ismi ve bayraklarını taşıyan kıyafetlerle koşarken, izleyiciler arasında da bu ülke bayrağı taşıyanlar olduğu görüldü.
Bazıları seslerini duyurabilmek için ellerinde Ukrayna bayrağı ile koşarken bir grup ise İngilizce 'Ukrayna'da Savaşa Hayır' yazılı pankartla koştu. Ukrayna'nın Kiev kentinden gelen ve maratonu Ukrayna bayrağıyla izleyen Nataliya adlı kadın, savaş istemediklerini ve Putin'in savaşı durdurmasını istediklerini söyledi.
Maratona bebek arabasıyla katılan Selin Uzun ise bebeğiyle koştuğu için mutlu olduğunu söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2022-03-06 11:30:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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