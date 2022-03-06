Runtalya'da 'savaşa hayır' mesajı

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da bu yıl 17'ncisi düzenlenen Runtalya Uluslararası Antalya Maratonu'nda, 'savaşa hayır' mesajı verildi. Bazı sporcular ellerinde Ukrayna bayraklarıyla koşarken, bir grup da İngilizce 'Ukrayna'da savaşa hayır' yazılı pankart taşıdı.
Bu yıl 17'nci kez Cam Piramit önünden start alan Runtalya Uluslararası Antalya Maratonu'na, 1200'ü yabancı yaklaşık 8 bin 500 sporcu katıldı. Bu yıl yağmur altında gerçekleşen maratonda ilk start tekerlekli sandalye koşusu için verilirken, sonrasında 42 kilometrelik maraton, 21 kilometrelik yarı maraton, 10 kilometrelik maraton ve takımlar koşusu için start verildi.
Maraton her yıl olduğu gibi bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Kimi sporcular bebek arabalarıyla, kimileri de evcil hayvanlarıyla koştu. Bazı engelli sporcular ise koşuya tekerlekli sandalyeleri ile katıldı. Bu yıl maratona Rusya'nın saldırıda bulunduğu Ukrayna mesajları damga vurdu. Ukraynalı sporcular ülkelerinin ismi ve bayraklarını taşıyan kıyafetlerle koşarken, izleyiciler arasında da bu ülke bayrağı taşıyanlar olduğu görüldü.
Bazıları seslerini duyurabilmek için ellerinde Ukrayna bayrağı ile koşarken bir grup ise İngilizce 'Ukrayna'da Savaşa Hayır' yazılı pankartla koştu. Ukrayna'nın Kiev kentinden gelen ve maratonu Ukrayna bayrağıyla izleyen Nataliya adlı kadın, savaş istemediklerini ve Putin'in savaşı durdurmasını istediklerini söyledi.
Maratona bebek arabasıyla katılan Selin Uzun ise bebeğiyle koştuğu için mutlu olduğunu söyledi. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Runtalya koşusunun başlangıç etabından detay
Tekerlekli sandalyeli koşucular detay
Tekerlekli sandalyeli koşucular için start verilmesi detay
İzleyiciler detay
Ukrayna bayrağı açan kişiler detay
Saçındaki tokada Ukrayna bayrağı renklerini taşıyan küçük kız detay
Koşucular detay
Koşucuların start verilmesiyle koşmalarından detaylar
Ukrayna bayrağıyla koşanlar detay
Savaşa hayır pankartıyla koşanlar detay
Ukraynalı kadının Ukrayna bayrağına sarılması detay
Ukraynalı kadının bebeğiyle birlikte detay
RÖP1: Natalia ile röp
Farklı koşulardan detaylar
RÖP2: Selin Uzun
Bebek arabalı aileler detay
Balonla birlikte koşanlar detay
Runtalya koşusunda öz çekim yapanlar detay
DetaylarHABER: Semih ERSÖZLERKAMERA:Burak YALMAN /ANTALYA, (DHA)DHA-Spor Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2022-03-06 11:55:55
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