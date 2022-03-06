Muratpaşa’da hedef Sultanlar Ligi

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Muratpaşa Belediyespor kadın voleybol takımı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni 32’lik setlerle yenerek ligde bitime 2 hafta kala, Sultanlar Ligi’ne çıkacak takımların belli olacağı playoff serisini garantiledi.

Muratpaşa Belediyespor kadın voleybol takımı, Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi 20’nci hafta maçında deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’yle karşı karşıya geldi. Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’nda oynan karşılaşmada ilk iki seti, 2426 ve 2527’lik skorlarla Muratpaşa aldı. Muratpaşa’nın Sultanları, üçüncü setten 2522 mağlup ayrılırken ev sahibi takım dördüncü seti de 2624 kazanarak karşılaşmada dengeyi sağladı. Uzatma setini 1115 kazanan Muratpaşa, karşılaşmadan 32 galip ayrıldı.



Muratpaşa’nın Sultanları, İstanbul deplasmanında galip gelerek, ligde bitime 2 hafta kalan Sultanlar Ligi’ne çıkacak 2 takımın belirleneceği playoff serisine kalmayı garantiledi. Ligde 45 puanla liderliğini sürdüren Muratpaşa’nın Sultanları, 8 Mart Salı günü kendi evinde son maçını oynayacak. Muratpaşa, karşılaşmada Göztepe’yi konuk edecek. Muratpaşa’nın Sultanları, ligde son maçını ise 12 Mart Cumartesi, deplasmanda, Edremit Belediyesi Altınoluk’a karşı oynayacak.

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