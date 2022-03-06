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Antalya’nın fethinin 815’inci yıl dönümü etkinlikleri Vali Yazıcı: "815 yıldır Antalya Türk yurdu“

İHA

Antalya’nın fethinin 815’inci yıl dönümü etkinlikleri Vali Yazıcı: "815 yıldır Antalya Türk yurdu“

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya’nın fethinin 815’inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Fetih Yürüyüşü”ne katıldı. Cumhuriyet Meydanı’ndan Karaalioğlu Parkı’na Mehteran eşliğinde gerçekleştirilen “Fetih Yürüyüşü”nün sonunda Vali Yazıcı; “815 yıl önce bu toprakları Türk ve İslam yurdu kılan, bizlere emanet eden kahraman ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Mevlam, ruhlarını şad etsin” dedi.

Antalya'nın, 1. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından fethinin 815'inci yıl dönümü törenlerle kutlandı. Kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen "Fetih Yürüyüşü" ile başladı. Yürüyüşe Vali Ersin Yazıcı’nın yanı sıra eşi Hanife Yazıcı, Garnizon Komutanı Piyade Albay Erdal Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Sahil Güvenlik Komutanı Yarbay Murat Sezgin, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Mehteran eşliğinde Karaalioğlu Parkı'na kadar devam eden yürüyüşte Vali Yazıcı ve protokol üyelerine çok sayıda vatandaş eşlik etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program Kur’an tilaveti ve Fetih suresinin okunması ile devam etti.

"Yiğitliği, merhameti ve ahlakıyla düşmanın bile gönlünü fetheden bir milletiz"
Antalya’nın fethinin 815’inci yıl dönümü kutlamalarına hoş geldiniz diyerek sözlerine başlayan Vali Yazıcı, “Bizler, tarih boyunca çok büyük badireler atlatan ancak tüm sıkıntılara göğüs geren, kimliğinden ve geleneğinden ödün vermeyen bir ecdadın torunlarıyız. Bu uğurda gerektiğinde canını veren, fetihler gerçekleştiren, yiğitliği, merhameti ve ahlakıyla düşmanının dahi gönlünü fetheden bir milletin fertleriyiz. Bugünden 815 sene önce, 5 Mart 1207’de Anadolu Selçuklu Sultanı I. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından fethedilen bu şehir, adalet çağrısı üzerine, mazlumların yardım çağrısı üzerine fethedildi. O günden bugüne kadar da ecdadımız adaletli, merhametli, hoşgörülü bir anlayışla bu şehirde yaşadı. Bu topraklarda kuruyan vicdanları, Türkİslam medeniyetinin pınarlarıyla yeşerttiler. Bu şehri ihya ettiler. Bu şehirde bir medeniyet inşa ettiler. Tarihimizi sadece yaptığımız savaşlarla okumamalıyız. Ecdadımızın kültürel miraslarını, bizlere bıraktığı medeniyet tasavvurunu da anlayarak okumalıyız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça, daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.’ diyor. Antalya’ya baktığımızda, hemen yanı başımızdaki Kaleiçi’ne baktığımızda, bu kuvveti kendimizde bulacağımıza yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu.

"Gençlerimiz, tarihten aldıkları ilhamla geleceğimizi inşa edecekler“
Gençlerin tarihi iyi bilmeleri ve anlamaları gerektiğine değinen Vali Yazıcı, “Sevgili gençler; Etnografya Müzemizi, Karatay Medresemizi, Şehzade Korkut Camimizi, Kaleiçi Mevlevihanemizi gezin, onların ne derin manalar taşıdığını anlamaya çalışın. Bugün gerçekleştirdiğimiz fetih kutlamalarını Akdeniz Üniversitesi’nde düzenlediğimiz Fetih Sempozyumunu, yürüyüşümüzü, konserlerimizi, gösterilerimizi tüm etkinliklerimizi ecdadımızı tarihimizi daha iyi tanımanız için düzenliyoruz. Tarihimize merak duymanız ve tarihimizden ilhamla geleceğimizi inşa etmenizi ümit ediyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye’nin yarınları sizlere emanet. Sizler bizim en değerli hazinemizsiniz. Her biriniz bir elmas, bir mücevhersiniz. Bu meydanda gördüğüm fotoğraf beni çok heyecanlandırdı, çok gururlandırdı. Gençlerimiz birer işaret fişeği gibi bu meydanı doldurdular. Her birinin gözlerinin içi parlıyor. Buradan görüyor ve anlıyorum ki, Türk çocuğu ecdadını tanıyor. Daha büyük işler yapmak için gücünün farkında. Buna hiç şüphem yok, endişem yok. İnancım tam. Ne mutlu bize. Fethimizin 815’inci yıl dönümü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.
Vali Yazıcı’nın konuşmasının ardından program Halk Oyunları, birincilik kazanan şiirin okunması, birincilik kazanan kompozisyonun okunması, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce hazırlanan fetih konulu tiyatral sunumu, Kepez Belediyesi Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası Konseri ile devam etti. Programın sonunda Vali Yazıcı ve Protokol üyeleri tören alanında hazırlanan stantları gezdikten sonra Antalya’nın Fethi’nin 815’inci yılı kutlamaların kapsamında ok atışı gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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