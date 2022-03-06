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Harkiv'de mahsur kalan Merve Buse, ailesine kavuştu

DHA

Harkiv'de mahsur kalan Merve Buse, ailesine kavuştu


Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA) RUSYA'nın askeri harekat başlattığı  Ukrayna'nın Harkiv şehrinde arkadaşı Ezgi Türkoğlu (22) ile birlikte mahsur kalan üniversite öğrencisi Merve Buse Develi (23), Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki ailesine kavuştu. Develi "Bizim için çok zordu. Şu an okuduğumuz okul, yürüdüğümüz yollar mahvoldu" dedi. 
Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'nın Harkiv şehrinde kendisi gibi üniversite öğrencisi arkadaşı Ezgi Türkoğlu ile birlikte mahsur kalan Merve Buse Develi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun girişimleri sonucu tahliye oldu ve ailesinin bulunduğu Korkuteli'ne geldi. Zorlu yolculuğun ardından dün akşam saatlerinde 3 Türkmenistanlı öğrenci arkadaşıyla hava yoluyla Antalya'ya ulaşan Merve Buse'yi babası Mustafa Develi, AK Parti Korkuteli İlçe Başkanı Kemal Sancaktar ve yakınları karşıladı. Daha sonra Korkuteli'deki evine gelen Merve Buse için kurban kesildi. Kızına sarılan Fatma Develi "Annem, kuzum, bir tanem, annem ben öldüm. Canım annem, senin kokularını duyamayacağım diye çok korktum" diyerek gözyaşları döktü. 
'UÇAK SESİ DUYDUĞUMDA KORKUYORUM'
27 saat tren yolculuğu yaptıklarını dile getiren Merve Buse Develi "Hiç durmadığımız için yiyecek-içecek de bulamadık. Gece trenimize taciz ateşleri yapıldı, trenin içinde saklanmak zorunda kaldık. Bayağı zorluydu. Romanya'ya girdikten sonra içimiz rahatladı. Şu an bile uçak sesi duyduğum zaman korkuyorum. Bir daha dönüp bakıyorum, bir şey mi oluyor diye. Bizim için çok zordu. Şu an okuduğumuz okul, yürüdüğümüz yollar mahvoldu" dedi.
Mustafa Develi de 45 gün sonra kızını ilk gez gördüğünü belirterek "Zor bir dönemdi. Tüm yetkililere teşekkür ediyoruz. Son 2 gün ümidimizi kesmiştik. Belki son konuşmamız, belki son görüşümüz diyorduk. Şu an anlatılmaz bir duygu içindeyim. Evladıma kavuştum. Tek temennimiz, tüm çocukların ailesine kavuşması" diye konuştu.
'KEŞKE DAHA FAZLASINI GETİREBİLSEYDİK'
Fatma Develi ise çok kötü günler geçirdiğini ve yaşadıklarını anlatmakta zorluk çekeceğini ifade ederek "Televizyonun başından kalkmadım. Sürekli dua ettik. Herkesin yardımlarıyla kızım evine geldi. Oradan çıktığını duyduğum an çok mutlu oldum. Şimdi kızıma kavuştum, sevinç gözyaşları döküyorum. Önceki gözyaşlarım üzüntü içindi, bu sevinç için. 3 Türkmenistanlı çocuğumuza gücümüz yetti. Onları da getirdik. Keşke daha fazlasını getirebilseydik. Kızımın sevdiği yemekleri de yaptım" ifadelerini kullandı. 
'KALACAK BİR YER KALMADI, HER YERE GİRDİLER'
Merve Buse Develi ile gelen Türkmenistan uyruklu öğrencilerden Mansudov İsaberdi, Ukrayna'da şehirlerin bombalanmaya başladığını aktararak "Okulumuz yarım kaldı, arkadaşlarımızla Türkiye'ye geldik. Savaş bölgesinden kurtulduk, Allah'a şükür" dedi. Kendilerine kucak açan Develi ailesine teşekkür eden Orazberdiyew İlyasberdi ise "Çıkmamıza yardımcı olanlara da çok teşekkür ederiz. Orada hayat çok zor oldu. Geride insanlar kaldı. Tahliye falan da yoktu. Sadece metro istasyonlarında kalan insanlar var. Orada kalacak bir yer kalmadı, her yere girdiler" diye konuştu.
'TÜRKİYE'YE 9 BİN 500 ÖĞRENCİMİZ GELDİ'
AK Parti İlçe Başkanı Kemal Sancaktar ise "Bu olaydan haberimiz olmasının ardından Merve Buse kardeşimizle irtibata geçtik. Başta Dışişleri Bakanı'mız Mevlüt Çavuşoğlu ve diğer yetkililerle irtibata geçerek, Merve Buse kardeşimizin tahliye olmasını sağladık. Sınırdan çıkıncaya kadar Merve Buse ile sürekli irtibat halinde oldum. Türkiye'ye 9 bin 500 öğrencimiz geldi. Diğer her bir kardeşimiz bizler için çok önem arz ediyor. İnşallah temennimiz, bu savaşın bir an önce sona ermesi" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Korkuteli Adem DURMAZ
2022-03-06 13:09:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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