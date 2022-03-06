Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 92. yıldönümü törenle kutlandı

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 92'nci yıldönümü törenine katılarak Atatürk'ün Antalya'ya gelişi konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verildi.



Antalya'yı 92 yıl önce ziyaret ederek vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılanan Atatürk’ün, kenti ziyaret yıldönümü törenle kutlandı. Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törene Vali Ersin Yazıcı’nın yanı sıra; Garnizon Komutanı Piyade Albay Erdal Köse, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Döşemealtı Kaymakamı Nuri Cengiz, Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Sahil Güvenlik Komutanı Yarbay Murat Sezgin, Hava Meydan Komutanı Hava Pilot Yarbay Esra Özatay, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın devamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Atatürk ve Antalya” konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler şiirlerini ve kompozisyonlarını okudu.



Vali Yazıcı yarışma sonucu dereceye giren; şiir dalı birincisi Hilmi Caner Saraçoğlu Ortaokulu öğrencisi Efe Ertekin, kompozisyon dalı birincisi Muratpaşa Antalya Lisesi 12’inci sınıf öğrencisi Tuana Bentetik ve resim dalında birinci olan Konyaaltı İlkokulu 2’nci sınıf öğrencisi Miray Koşay’a plaketlerini verdi.

Ödül töreninin ardından Antalya Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırlamış olduğu “Atatürk Dünyanın En Güzel Kentinde” adlı tiyatro oyunu beğeni topladı.

Vali Yazıcı törenin ardından Atatürk'ün Antalya'ya gelişi münasebetiyle Antalya Lisesi öğrencilerinin hazırladığı “Atatürk ve Antalya” konulu resim sergisinin açılışını gerçekleştirerek, protokol üyeleriyle sergiyi gezdi.

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