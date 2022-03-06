Köpekten kaçarken kamyonun çarptığı Mahra için kritik 72 saat

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köpekten kaçarken kamyonun çarptığı Mahra için kritik 72 saat

DHA

Köpekten kaçarken kamyonun çarptığı Mahra için kritik 72 saat


Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde köpekten kaçarken hızla yola çıkan ve kamyonun çarpmasıyla ağır yaralanan Mahra Melin Pınar (9), 3,5 saat süren ameliyata alındı. Ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan Mahra'nın sağ bacağının kesilip kesilmeyeceği 72 saat içinde netleşecek.
Kaza, dün saat 10.00 sıralarında Serik'e bağlı Belek Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Mahra Melin Pınar'a, yol kenarındaki arazide dolaşan başıboş köpekler saldırdı. Kaçmak için yola çıkan Mahra'ya, İrfan Yayla'nın kullandığı 07 YBJ 06 plakalı kamyon çarptı. Sağ bacağı kamyonun ön tekeri altında kalan Pınar, ağır yaralandı. Kazayı görenlerden Arslan Çelik'in ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Küçük kız olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedaviye alınan Mahra Melin Pınar, 3,5 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen Mahra'nın sağ bacağının kesilip kesilmeyeceği, 72 saat içerisinde belli olacak.
'KIZIMIN BACAĞI PARAMPARÇAYDI'
Belek Limak İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Mahra Melin Pınar'ın kaza anını anlatan baba Murat Pınar (45), dün sabah erken saatlerde evden iş için çıktığını aktardı. Arkadaşının aramasıyla kızına kamyon çarptığını öğrendiğini belirten Murat Pınar, "Otelde çalışıyordum. 1 dakikalık mesafedeydim. Ambulanstan da önce geldim. Kızımın durumu çok kötüydü, bacağı paramparçaydı" dedi.
Murat Pınar, "Yanına benden önce annesi gitmiş, 'Kızım ne oldu' dediğinde ise 'Anne köpekler kovaladı. Ne yaptığımı hatırlamıyorum' demiş, köpek kovalayınca da caddeye fırlamış" diye konuştu.
Normalde kızının çok dışarı çıkmadığını belirten Murat Pınar, "Evden çıkmak için annesinden izin istemiş. 'Yan sitenin bahçesinde bir şey gördüm ona bakacağım' demiş. 10 dakika sonra da böyle bir şey oldu" dedi.
'BACAĞI KESİP KESMEYECEKLERİNE KARAR VERECEKLER'
Kaza sonrasında ambulansla 20 dakika içerisinde Belek'ten Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldiklerini belirten Murat Pınar, "Burada çok iyi bir organizasyonla doktorlar ameliyatını yaptı. 3,5 saate yakın sürdü. Durumu ciddi. Kritik. Yaşam tehlikesi var. Bacağı çok kötü durumda. Onu toparlamaya çalışmışlar. 72 saat içinde bacağı kesip kesmeyeceklerine karar verecekler. Kritik süreçte şimdi" diye konuştu.
'SABAH EVDEN ÇIKARKEN KÖPEKLER AYNI YERDE DURUYORDU'
Kızına saldıran köpeklerin başı boş olduğunu ve sokakta yaşadığını belirten Murat Pınar, "Uzun zamandır orada yaşıyorlardı. Herkese saldırıyorlardı. Çete olmuş durumdalar. 4-5 köpek var. Köpeklerin orada durmasının bir nedeni var. Belediyeye defalarca söylememize rağmen bakmıyor. Her şey için dolaşanlar köpekleri gördükleri zaman gözlerini kapatıyor. Benim 2 çocuğum daha var. Bugün bunu yapan yarın onlara da yapabilir. Sabah evden Antalya'ya hastaneye gelirken aynı köpekler orada duruyordu. Hepsi sokak köpeği, 2'si ise çok iri Kangal'a benzer, kırma olabilir. Ben bile gördüğüm zaman ürkebiliyorum. Allah kızımı sağ salim kavuştursun. Başka bir şey istemiyorum" dedi.
Kamera kayıtlarını izlediğinde kamyonla çarpan kişinin bir suçu olmadığını düşündüğünü belirten Murat Pınar, "Kızım köpekten kaçıp önüne atlamış. Onu kurtarmak için hareket etmiş. Sağa kaçmış, sağ tarafta kaldırımda kaçabileceği yer yok. Hızlı da gitmemiş. Yapacak bir şey yok. İnşallah onun da çocuğu bu acıları yaşamaz. Rabbim böyle bir şeyi kimseye yaşatmasın" diye konuştu.
OLAY ANI KAMERADA
Kaza anı,güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Mahra'nın köpeklerden korkup koşarak yolun karşısına geçmeye çalıştığı anda kamyonun çarpması yer aldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2022-03-06 16:03:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aracın çarptığı pitbulldan videosunu çeken vatandaşa ‘iyiyim’ pozu Kaza sonrası yola savrulan pitbull, görüntüsünü çeken vatandaşın yanına gelip hiç kaza yaşamamış gibi davranışlar sergiledi
YEREL HABERLER Aracın çarptığı pitbulldan videosunu çeken vatandaşa ...
Başkan Böcek 17'nci Antalya Maratonu'na katıldı
YEREL HABERLER Başkan Böcek 17'nci Antalya Maratonu'na katıldı
Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 92. yıldönümü törenle kutlandı
YEREL HABERLER Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 92. yıldönümü törenle ...
Sokak köpeklerinden kaçarken kamyonun altında kalan küçük Mahra yaşam mücadelesi veriyor Acılı baba, kızının yaşaması için doktorların çaba sarf ettiğini belirterek gözyaşı döktü Baba Murat Pınar: "Köpek ısırsa kamyonun ezmesinden daha iyiydi. Belki bu hale gelmezdi, etrafta insanlar vardı, koşup kurtarırlardı" "Olayın yaşandığı bölgede köpekler çete gibi dolaşıyorlar"
YEREL HABERLER Sokak köpeklerinden kaçarken kamyonun altında kalan ...
Harkiv'de mahsur kalan Merve Buse, ailesine kavuştu
YEREL HABERLER Harkiv'de mahsur kalan Merve Buse, ailesine kavuştu
Kepez’de baba 'Buluşmaları' eğitim programı
YEREL HABERLER Kepez’de baba 'Buluşmaları' eğitim programı
Antalya’nın fethinin 815’inci yıl dönümü etkinlikleri Vali Yazıcı: "815 yıldır Antalya Türk yurdu“
YEREL HABERLER Antalya’nın fethinin 815’inci yıl dönümü ...
Muratpaşa’da hedef Sultanlar Ligi
YEREL HABERLER Muratpaşa’da hedef Sultanlar Ligi
Runtalya'da 'savaşa hayır' mesajı
YEREL HABERLER Runtalya'da 'savaşa hayır' mesajı
Runtalya'da 'savaşa hayır' mesajı
YEREL HABERLER Runtalya'da 'savaşa hayır' mesajı
Otomobil ile otobüs çarpıştı, bisikletli sürücüler kazayı kılpayı atlattı Otomobil sürücüsünün yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı
YEREL HABERLER Otomobil ile otobüs çarpıştı, bisikletli sürücüler ...
Ukraynalı eşinin kaçırdığı kızını 5 yıldır göremeyen babanın evlat özlemi Kızının kendisine teslim edilmesini isteyen İsmail Yüce: “2017 yılından bu yana hukuk mücadelesi veriyorum” “Her şeyimi bu uğurda harcadım”
YEREL HABERLER Ukraynalı eşinin kaçırdığı kızını 5 yıldır göremeyen ...
Antalya'da otomobil park eden araca çarptı: 1’i ağır 4 yaralı
YEREL HABERLER Antalya'da otomobil park eden araca çarptı: 1’i ağır ...
Avrupalı kadınların çiçeği Antalya'dan
YEREL HABERLER Avrupalı kadınların çiçeği Antalya'dan
Antalya’da ‘mor şemsiyeli' kadın yürüyüşü yapılacak
YEREL HABERLER Antalya’da ‘mor şemsiyeli' kadın yürüyüşü yapılacak
Harkov’da mahsur kalan Türk öğrenci Merve ailesine kavuştu, annesi sevinç gözyaşlarına boğuldu Merve'nin annesiyle ağlatan buluşmasını İHA görüntüledi 5 günlük zorlu yolculuğun ardından üniversite öğrencisi Merve Buse Develi ailesine kavuştu Savaşın ortasında bırakmadığı Türkmenistan uyruklu üç öğrenci arkadaşını da evinde misafir edecek Annesinin omzunda ağlayan Merve Buse Develi: "Umutsuzluğa kapılmaya başlamıştık, acaba sıra şimdi mi bize gelecek diye" Anne Fatma Develi: "Kızıma kavuştuğum için sevinç gözyaşları döküyorum, öncekiler üzüntü gözyaşlarıydı"
YEREL HABERLER Harkov’da mahsur kalan Türk öğrenci Merve ailesine ...
Sokak köpeklerinin kovaladığı kız çocuğu kamyonun altında kaldı Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı, kaza anı güvenlik kameralarını yansıdı
YEREL HABERLER Sokak köpeklerinin kovaladığı kız çocuğu kamyonun ...
Antalya’da Ukraynalılardan duygusal Rusya protestosu 300 kişi Rusya’nın ülkelerine başlattığı operasyonu protesto etti
YEREL HABERLER Antalya’da Ukraynalılardan duygusal Rusya ...
Tamire götürülsün diye verdiği aracını alamayınca 30 metrelik baz istasyonuna ikinci kez çıktı Baz istasyonuna çıkan adama polisten ‘devlet’ sözü Şahsı aşağı indiren polis memuru: “Senin yanında devlet var. Seni mağdur eder mi? Senin tüm imkanların karşılanacak”
YEREL HABERLER Tamire götürülsün diye verdiği aracını alamayınca 30 ...
Kazada yaralanan genç 14 günlük yaşam savaşını kaybetti
YEREL HABERLER Kazada yaralanan genç 14 günlük yaşam savaşını ...
Köpekten kaçarken kamyonun altında kalan Pınar yaralandı
YEREL HABERLER Köpekten kaçarken kamyonun altında kalan Pınar ...
Antalya'daki Ukraynalılardan savaş protestosu
YEREL HABERLER Antalya'daki Ukraynalılardan savaş protestosu
Çaldığı telefonu satmaya çalışırken yakalandı
YEREL HABERLER Çaldığı telefonu satmaya çalışırken yakalandı
Otel çalışanı kadını sırtından bıçakladı, 'Başkasına benzettim' dedi (2)
YEREL HABERLER Otel çalışanı kadını sırtından bıçakladı, 'Başkasına ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.