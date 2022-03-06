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Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 1 - Sivasspor: 0 (Maç sonucu)

İHA

Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 1 - Sivasspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Antalyaspor sahasında Sivasspor’u ağırladı. Maç Antalyaspor'un 10'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (ikinci yarı)
51. dakikada Gradel’in sol kanattan ortasında Hakan Arslan kafayı vurdu, top kalenin yanından dışarıya gitti.
59. dakikada Gradel’in sağ çaprazdan yaptığı ortaya Goutas’ın kafa vuruşunda top dışarıya gitti.
72. dakikada Gradel’in derinlemesine pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Pedro Henrique’nin dokunuşuyla top direğin dibinden dışarıya gitti.
76. dakikada Martins’in sağ ayağıyla kullandığı serbest vuruşta kaleci Ali Şaşal topu iki hamlede kontrol etti.
89. dakidada Gradel’in çalımlarla ceza sahası içine girerek sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top kaleci Boffin’de kaldı.

Stat: Antalya
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Erdem Bayık xx, Ömer Tevfik Özkoç xx
Antalyaspor: Boffin xx, Floranus xx, Veysel Sarı xx, Naldo xxx, Güray xx, Hakan Özmert xx (Andrea Poli dk. 64 x), Fernando Martins xxx, Ndao xx (Kudriyashov dk. 81 ?), Mehmedi x (Fredy dk. 35 xx), Doğukan Sinik xx (Gökdeniz Bayrakdar dk. 64 xx), Luiz Adriano xx, (Haji Amir Wright dk. 81 ?)
Yedekler: Mehmet Ataberk, Nuri Şahin, Houssam Eddine Ghacha, Sinan Gümüş, Bünyamin Balcı
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Sivasspor: Ali Şaşal Vural xx, Ahmet Oğuz x, (Erdoğan Yeşilyurt dk. 72 x), Goutas xx, Caner Osmanpaşa xx, Uğur Çiftçi x (Ziya Erdal dk. 63 x), Hakan Arslan xx, Cofie x (Garcia dk. 63 x), Kerem Atakan Kesgin xx Pedro Henrique x (Ayobami Kayode dk. 72 x), Max Gradel xx, Mustapha Yatabaré x (Konate Moussa dk. 81 ?)
Yedekler: Muammer, Appindangoye, Sefa Yılmaz, Jorge, Camara, Özkan Yiğiter
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Gol: Fernado Martins (dk. 45) (Antalyaspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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