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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SMA hastası küçük Mustafa’nın kullandığı cihazlar yangında küle döndü

İHA

SMA hastası küçük Mustafa’nın kullandığı cihazlar yangında küle döndü

Antalya’nın Aksu ilçesinde bir dairede çıkan yangında SMA hastası küçük çocuğun kullandığı solunum, aspirasyon, nabız ve oksijen seviyesini ölçen cihazlar küle döndü.

Olay, Güzelyurt Mahallesi 203 Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın giriş katında dün akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Gökhan Gürmez, eşi Didem Ayşe Gürmez ve 4 çocuğunun yaşadığı apartmanın yatak odasında önce bir patlama meydana geldi, ardından yangın çıktı. Aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından adrese gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü. Yangında ailenin en küçük çocuğu SMA hastası Mustafa Yağız Gürmez’in kullandığı solunum, aspirasyon, nabız ve oksijen seviyesini ölçen cihazlar yandı. Küçük Mustafa, eve gelen sağlık çalışanları tarafından önce bir hastaneye, daha sonra ise babaannesinin yanına götürüldü. Evde yapılan incelemede, yangının cihazların çalışması için jeneratöre bağlı olan akülerin patlaması sonucu meydana geldiği öğrenildi.

“Solunum cihazı, aspirasyon cihazı, nabız ve oksijen seviyesini ölçen cihazlarımız yandı”
Yaşananları anlatan anne Didem Ayşe Gürmez, “SMA hastası 3.5 yaşında bir oğlumuz var. Onun cihazlarının bağlı olduğu üç akülü bir jeneratörüz var. Akım biraz fazla geldi sanırım, patlama meydana geldi. Ardından odayı alevler sardı. Allah’tan jeneratör, çocuğumun kaldığı odada değildi. Biz onu kendi kaldığımız odaya koymuştuk. Ucuz atlattık. İçeride büyük hasar var. Tüm cihazlar gitti. Cihazların bazılarını emniyet kayıt altına almak için götürdü. Ne denir bilmiyorum. Solunum cihazı, aspirasyon cihazı, nabız ve oksijen seviyesini ölçen cihazlarımız yandı. Bebek arabası yandı. Nereden baksak 23 aylık medikal malzemeler yandı. 2 kat elbisesini zor kurtardım. Buna şükür dedim” dedi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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