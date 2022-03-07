Fenomensin Yarışması sonuçlandı

Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlendiği ‘Fenomensin’ yarışmasının birincisi Berkay Yılmaz oldu. Sahne şovuyla seyircinin de büyük desteğini alan Berkay Yılmaz, milyonlarca takipçiye sahip fenomenler Asena Kızılarslan, Murat Sakaoğlu, Görkem Durmaz, Marul Kafa'yla kendi sosyal medya hesabı için içerik oluşturma şansına sahip oldu.

Muratpaşa Belediyesi'nin içerik ve yetenek yarışması Fenomensin’de final hafta sonu Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde yapıldı. Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan Asena Kızılarslan, Murat Sakaoğlu, Görkem Durmaz, Marul Kafa’nın jüri üyeliği yaptığı yarışmanın finalinde dans, müzik ve tiyatroya birbirinden farklı alanlarda yarışmacılar performanslarını sergiledi.



“Bütün dünya, Antalya’mız gibi Muratpaşa’mız gibi olacak”

Gecenin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Ümit Uysal, yaşanan tüm hızlı değişimlere rağmen Türkiye’nin ebedi fenomenin Gazi Mustafa Kemal Atatürk olduğunu söyledi. Başkan Uysal, “O kadar geleceğe doğru her şeyi yapmış ki zaman geçtikçe büyüyor. Hayat, bilimle buluştukça, geliştikçe büyüklüğü anlaşılıyor. Bizim için harika bir şans. Bugün ki sorunlarımız ne kadar ağır olursa olsun gelecekte onun izinden, onun gösterdiği hedeflerle bütün yollarımızı bulacağız. Bilime, aydınlığa ışığa doğru dünyayla rekabet edecek şekilde, en yüksek teknolojiyle ülkemizi şahlandıracağız. Hiç kimse yurt dışına gitmek zorunda kalmayacak. Bütün dünya, Antalya’mız gibi Muratpaşa’mız gibi olacak” dedi.



Başkan Uysal’ın konuşmasının ardından yüzlerce başvuru arasından finale kalmayı başaran yarışmacılar, Türkan Şoray Kültür Merkezi sahnesinde birbirinden iddialı performanslarını sergiledi. Yarışmanın finalinde jüri üyeleri ilk üçü seçerken dereceler seyirci alkışlarıyla belirledi. Sporu ve tiyatroyu birleştiren sahne şovuyla seyircinin de büyük desteğini alan Berkay Yılmaz, Fenomensin’in birincisi oldu. Yarışmanın ikincisi Neşet Ertaş yorumuyla Erbil Çivi olurken üçüncü kendi bestesi ve gitarıyla sahne alan Burç Doğan oldu.

Yarışmanın birincisi Berkay Yılmaz, milyonlarca takipçiye sahip jüri üyeleriyle kendi sosyal medya hesapları için içerikler oluşturacak. Bununla birlikte yarışmanın ilk üçü, ücretsiz tatil kazanırken Fenomensin jürisiyle akşam yemeğinde bir araya gelecek.

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