'Rus uçakları alçaktan uçup korkutuyor'

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)RUSYA'nın, Ukrayna'ya saldırısının ardından yaşadığı şehirden köyüne kaçan Ukraynalı Tetyana Kosminska (63), Antalya'daki kızı Maryn ile internet üzerinden konuşuyor. Sürekli annesinin sağlık durumu ile bilgi alan Maryna Kosminska (42), "Rusların şehirleri, bombaladığı gibi köyleri de bombalamasından endişe ediyor. Rus uçaklarının köy üzerinden yakından uçtuğunu ve seslerinin kendilerini korkuttuğunu söylüyor" dedi.

Türkiye'ye 15 yıl önce gelen, yaşamının 14 yılını İstanbul'da geçiren Ukraynalı Maryna Kosminska, 1 yıldır da Dennis Alacahanlı (16) ve Emir Alacahanlı (14) adlı çocuklarıyla Antalya'da hayatını sürdürüyor. Rusya'nın savaş açtığı ülkesindeki gelişmeleri korkuyla takip eden Kosminska, günaşırı Ukrayna'da yaşayan annesi Tetyana Kosminska ile görüşerek, sağlığı hakkında bilgi alıyor. Annesinin, Kiev'in komşu şehri Zhytomyr'de yaşadığını, bombalamanın hemen ardından kente 35 kilometre uzaklıktaki Sosniki köyüne kaçtığını söyleyen Maryna Kosminska, "Annemle konuştuğum her an korkularını bize anlatıyor. Rusların şehirleri bombaladığı gibi köyleri de bombalamasından endişe ediyor. Rus uçaklarının köy üzerinden yakından uçtuğunu ve seslerinin kendilerini korkuttuğunu söylüyor" dedi.

'KÖYDEKİLERİN YARDIMIYLA YAŞIYOR'

Evlerinde 24 saat haber programlarını izlediklerini belirten Maryna Kosminska, "Annem köyde de kendini güvende hissetmediğini belirtiyor. Aslında şehir yaşamına alışık. Köydeki evinde yiyecek yok. Köylülerin yardımıyla yaşıyor" ifadelerini kullandı.

Günaşırı annesiyle görüşmeye çalıştığını, kimi zaman internet bağlantılarının konuşmaya müsaade etmediğini anlatan Kosminska, "Yaşadığı köy, sürekli bombalanan Zhytomyr şehrine 35 kilometre uzaklıkta. Buna rağmen bombardıman seslerini çok net duyduklarını söylüyor. Rus uçakları köy üzerinden çok alçaktan uçuyor ve sesleri köylüleri korkutuyor. Köyde birkaç aile yaşamaya çalışıyor. Çocuklar zor durumda. Akşamları evlerinin kilerlerinde, bodrum katlarında uyuyorlar. Her an Rusların köyü işgal edeceğinden korkuyorlar" dedi.

'BURAYA GELSİN İSTİYORUM AMA GELMİYOR'

Savaşın başladığı günden bu yana sağlıklı uyku uyuyamadığını, aklının annesinde ve Ukrayna halkında olduğunu belirten Maryna Kosminska, "İnsanlar, yaşlılar, çocuklar çok zor durumda. Sürekli bombalanıyorlar. Köyde bir avuç insan yaşıyor, birbirlerine destek olmaya çalışıyorlar. Çocuklarımla birlikte anneme moral desteği vermeye çalışıyoruz. Buraya gelmesini istiyorum ama gelmiyor. Artık yaşlı olduğunu, ülkesinde kalmak istediğini söylüyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2022-03-07 10:51:45



