FT Antalyaspor, çıkışını sürdürdü

FT Antalyaspor, DG Sivasspor’u 10 mağlup ederek, ligde yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.

Süper Toto Süper Lig'de son haftalarda iyi bir ivme yakalayan Antalyaspor, 28. hafta mücadelesinde sahasında DG Sivasspor’u Fernando’nun golüyle 10 mağlup etti. Bu skorla güney ekibi puanını 35 yaptı ve ligde 13. sıraya yükseldi. Antalyaspor, düşme hattıyla arasındaki puan farkını da 8'e çıkardı. Kırmızıbeyazlılarda özellikle yeni transferlerin performansı teknik heyet, yönetimin ve taraftarın beğenisini topladı. Antalyaspor, son 6 haftada ise bir yenilmezlik serisi yakaladı. Kırmızıbeyazlılar; Gaziantep FK, Beşiktaş ve Adana Demirspor ile 00 berabere kalırken, Fatih Karagümrük’ü 30, Yeni Malatyaspor’u 21 ve DG Sivasspor’u 10 mağlup etti. Bu 6 karşılaşmada Antalyaspor, kalesinde sadece 1 gol gördü.

Ligin 29. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Antalyaspor, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarına başlayacak.

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