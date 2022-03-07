Muratpaşa’da Atatürk’ün gelişi anısına bisiklet turu

Muratpaşa Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Antalya’ya gelişinin 92’nci yıl dönümünde Antalya Bisiklet Platformu’yla ‘Hoş geldin Atam’ bisiklet turu düzenledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 6 Mart 1930’da Antalya’ya ilk kez gerçekleştirdiği ziyaretinin 92’nci yıl dönümünde Muratpaşa Belediyesi ve Antalya Bisiklet Platformu, bisiklet turu düzenlendi. Konyaaltı Caddesi’nden başlayan tura genç yaşlı, kadın erkek onlarca bisikletçi katıldı.



Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Caddesi ve Eski Lara Yolu boyunca devam eden yaklaşık 8 kilometrelik tur, Atatürk’ün “Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir” dediği Erenkuş mevkiine komşu belediyenin Erdal İnönü Kent Parkı’nda sona erdi.

Erdal İnönü Kent Parkı’nda saygı duruşu ve ardından hep birlikte İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Belediye Başkan Yardımcısı Oya Uysal, “’Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir’ diyerek bizlere bıraktığın emanet emin ellerdedir ve emin ellerde kalmaya da devam edecektir” dedi. Kutlamalar, halk oyunları Atatürk’ün sevdiği şarkılardan oluşan dinletiyle sona erdi.

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