Başkan Uysal, Bamya Çorbası Günü'nde Konyalılarla buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Uysal, Bamya Çorbası Günü'nde Konyalılarla buluştu

İHA

Başkan Uysal, Bamya Çorbası Günü'nde Konyalılarla buluştu

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Konyalılar Derneği’nin düzenlendiği bamya çorbası gününde “Keşke bütün dünya Muratpaşa’mız gibi olsa. Kültürel ayrım, siyasi ayrım, bölge ayrımı, şu ayrımı, bu ayrımı hiçbirini kabul etmiyoruz. Beraberiz” dedi.
Başkan Uysal, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri’nde (ASSİM) Antalya Konyalılar Derneğinin düzenlendiği bamya çorbası gününe katıldı. Etkinlik öncesi ASSİM’i dolduran davetlilerle sohbet eden Başkan Uysal, konuklara çorba ikram etmeyi de ihmal etmedi.

“Beraberiz”
Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, bamya çorbası günü dolayasıyla birlikte olmaktan son derece mutlu olduğunu söyledi. Ümit Uysal, “Muratpaşa’mızda anca beraber, kanca beraber. Her türlü duyarlılığın ötesinde, her türlü özel hassasiyetin ötesinde biz birbirimizin derdine yanıyoruz. İyiyi de kötüyü de paylaşıyoruz. Bütün imkanlarımızı paylaşıyoruz. Keşke bütün dünya Muratpaşa’mız gibi olsa diyoruz. Böyle bir düzenimiz var. Kültürel ayrım, siyasi ayrım, bölge ayrımı, şu ayrımı bu ayrımı hiçbirini kabul etmiyoruz. Beraberiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muratpaşa’da Atatürk’ün gelişi anısına bisiklet turu
YEREL HABERLER Muratpaşa’da Atatürk’ün gelişi anısına bisiklet turu
FT Antalyaspor, çıkışını sürdürdü
YEREL HABERLER FT Antalyaspor, çıkışını sürdürdü
'Rus uçakları alçaktan uçup korkutuyor'
YEREL HABERLER 'Rus uçakları alçaktan uçup korkutuyor'
Futbol maçında jandarmadan ‘Kadına şiddete hayır’ pankartı
YEREL HABERLER Futbol maçında jandarmadan ‘Kadına şiddete hayır’ ...
Almanya'nın kararı, Antalya'da tatilin önünü açtı
YEREL HABERLER Almanya'nın kararı, Antalya'da tatilin önünü açtı
Fenomensin Yarışması sonuçlandı
YEREL HABERLER Fenomensin Yarışması sonuçlandı
SMA hastası küçük Mustafa’nın kullandığı cihazlar yangında küle döndü
YEREL HABERLER SMA hastası küçük Mustafa’nın kullandığı cihazlar ...
Fraport TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor ...
Alfons Groenendijk: "Herkesi rahatlatan 3 puan oldu"
YEREL HABERLER Alfons Groenendijk: "Herkesi rahatlatan 3 puan oldu"
Rıza Çalımbay: "Antalyaspor elinde ne kadar defans oyuncusu varsa oyuna aldı"
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay: "Antalyaspor elinde ne kadar defans ...
Fraport TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor: 1-0
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor: 1-0
Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 1 - Sivasspor: 0 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 1 - Sivasspor: 0 ...
Fraport TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor ...
Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 1- Sivasspor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 1- Sivasspor: 0 ...
Başkan Böcek: ““Gençlere yönelik projeler üretiyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Böcek: ““Gençlere yönelik projeler üretiyoruz”
Köpekten kaçarken kamyonun çarptığı Mahra için kritik 72 saat
YEREL HABERLER Köpekten kaçarken kamyonun çarptığı Mahra için kritik ...
Aracın çarptığı pitbulldan videosunu çeken vatandaşa ‘iyiyim’ pozu Kaza sonrası yola savrulan pitbull, görüntüsünü çeken vatandaşın yanına gelip hiç kaza yaşamamış gibi davranışlar sergiledi
YEREL HABERLER Aracın çarptığı pitbulldan videosunu çeken vatandaşa ...
Başkan Böcek 17'nci Antalya Maratonu'na katıldı
YEREL HABERLER Başkan Böcek 17'nci Antalya Maratonu'na katıldı
Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 92. yıldönümü törenle kutlandı
YEREL HABERLER Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 92. yıldönümü törenle ...
Sokak köpeklerinden kaçarken kamyonun altında kalan küçük Mahra yaşam mücadelesi veriyor Acılı baba, kızının yaşaması için doktorların çaba sarf ettiğini belirterek gözyaşı döktü Baba Murat Pınar: "Köpek ısırsa kamyonun ezmesinden daha iyiydi. Belki bu hale gelmezdi, etrafta insanlar vardı, koşup kurtarırlardı" "Olayın yaşandığı bölgede köpekler çete gibi dolaşıyorlar"
YEREL HABERLER Sokak köpeklerinden kaçarken kamyonun altında kalan ...
Harkiv'de mahsur kalan Merve Buse, ailesine kavuştu
YEREL HABERLER Harkiv'de mahsur kalan Merve Buse, ailesine kavuştu
Kepez’de baba 'Buluşmaları' eğitim programı
YEREL HABERLER Kepez’de baba 'Buluşmaları' eğitim programı
Antalya’nın fethinin 815’inci yıl dönümü etkinlikleri Vali Yazıcı: "815 yıldır Antalya Türk yurdu“
YEREL HABERLER Antalya’nın fethinin 815’inci yıl dönümü ...
Muratpaşa’da hedef Sultanlar Ligi
YEREL HABERLER Muratpaşa’da hedef Sultanlar Ligi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.