Kepez Belediyespor, Denizli Sarayköy Spor’u mağlup etti

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Kepez Belediyespor, sahasında mağlubiyeti olmayan Denizli Sarayköy Spor'un serisini 32 sonuç ile sonlandırdı.

Kepez Belediyespor, sahasında hiç mağlup olmamış Denizli Sarayköy Spor engelini 32 geçti. BAL'ın 4'üncü Bölge 3'üncü grubunun en güçlü favorilerinden Denizli Sarayköy Spor, sahasında ağırladığı Kepez Belediyespor maçı öncesinde grubunun 3'üncüsüydü. Denizli deplasmanı galibiyetiyle grubunun liderliğini sürdüren Kepez Belediyespor futbolcuları, soyunma odasında yaşadıkları sevinçlerini coşkuyla kutladı. Puanını 35'e yükselten Kepez Belediyespor, pazar günü sahasında grup ikincisi olan Korkuteli Belediye Spor ile karşılaşacak.

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