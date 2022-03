Döşemealtı Belediyesi kadın personellerine 8 Mart izni

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle, kadın personele 1 günlük idari izin verdi. Her sene olduğu gibi bu yılda geleneği bozmayarak kadın personele idari izin veren Başkan Genç, “Hayatımızın her anında yanımızda olan, birlikte büyük başarılara imza attığımız kadın personelim başta olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutlarım” dedi.



“Kadınlar başımızın tacı”

Döşemealtı Belediyesi’nde çalışan yönetici, memur, işçi ve şirket personeli 140 kadın 8 Mart Salı günü idari izinli sayılacak. Belediye Başkanı Turgay Genç, tüm personeline sendikal hakların verilmesi için hassas davrandıklarını belirterek , “Kadınlar bizlerin baş tacı” dedi.



“Kadınlara pozitif ayrımcılık”

Kadınlara pozitif ayrımcılık yapacakları belirten Başkan Genç, “Yerinde bir öğretmen, yerinde bir anne. Elbette kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yapacağız. Kadına şiddetin önlenmesi için de önemli adımlar attık. Sendika sözleşmesi gereği eşine şiddet uygulayan personelin maaşının kendisine değil kadına verilmesi için bir madde eklettik. Her yıl olduğu gibi bu senede kadınlarımıza 1 günlükte olsa izin veriyoruz” şeklinde konuştu.

