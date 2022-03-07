Kadınlardan 8 Mart’a özel resim sergisi

Konyaaltı Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri, 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü’ne özel yaptıkları resimleri, Konyaaltı Belediyesi’nde sergiliyor.

Konyaaltı Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri, 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü’ne yönelik belediye fuaye alanında Karma Resim Sergisi açtı. Serginin açılışına Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Kent Konseyi temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı. Açılışı kadınlarla birlikte gerçekleştiren Başkan Esen, resimleri de tek tek inceleyerek bilgi aldı. Açılış töreninde kısa bir konuşma yapan Esen, 8 Mart 1857 yılında 120 fabrika emekçisi kadının katledilişini hatırlattı. Esen, “Hak arayışı gösterisi yapan, bununla ilgili bir kamuoyu oluşturmaya çalışan 120 kadının, sadece haklarını aradıkları için katledilişinin yıl dönümü Kadınlar Günü olarak ilan edilmiş. Aslında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun demek yerine 8 Mart kadın haklarına, özgürlüklerine duyarlılık günü kutlu olsun demek lazım” dedi.



“Kadının olduğu yerde bereket olur”

Kadının olduğu yerde hayatın başladığını belirten Esen, “Kadının olduğu yerde çirkinlik olmaz, güzellik olur. Kadının olduğu yerde kıtlık olmaz, bereket olur. Dolayısıyla, eğer dünyanın devamını sağlayan şey karşıtlar arasındaki dengeyse, karşıtların birbirine uyumuysa, dünyadaki tüm güzellikleri borçlu olduğumuz kadınların, yaşı benden küçük olsun, büyük olsun hepsinin ellerinden öpüyorum” diye konuştu.

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