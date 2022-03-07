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400 yayınevi, 200’den fazla yazar Kepez'de buluştu

İHA

400 yayınevi, 200’den fazla yazar Kepez'de buluştu

Mimar Sinan Kongre Merkezi’ndeki 4. Kepez Kitap Fuarı’nı ziyaret eden Başkan Hakan Tütüncü, “Pandemi, sebebiyle 2 yıldır hem okurlar, hem de yazarlar kitap fuarlarını özlemişti. 4. Kepez Kitap Fuarı, hepimiz için bir buluşma noktası oldu” dedi.
Kepez Belediyesi’nin bu yıl 4’ncüsünü düzenlediği Kepez Kitap Fuarı, Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde binlerce kitabı kitapseverlerle, 200’den fazla yazarı da hayranlarıyla buluşturuyor. Bu yıl kitap okumaya dikkat çekebilmek için “Oku” temasıyla kapılarını açan 4. Kepez Kitap Fuarı’nı, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de her gün ziyaret ediyor. Yayınevlerinin stantlarını tek tek gezen Başkan Tütüncü, yazarların söyleşi ve imza günlerine de katılıyor. Kitap Fuarını ziyaret eden vatandaşlarla da aldıkları kitaplarla ilgili ayaküstü sohbet eden Başkan Tütüncü, isteyenlerle de bol bol hatıra fotoğrafı çekiliyor.

“400 yayınevi, 200’den fazla yazar”
Kepez Kitap Fuarı hakkında duygu ve düşüncelerini aktaran Başkan Tütüncü, “Pandemi, sebebiyle 2 yıldır hem okurlar, hem de yazarlar kitap fuarlarını bu güzel ortamları özlemişlerdi. Büyük bir özlemle, tabii ki büyük bir heyecanla bir araya geldik. Muhteşem bir buluşma. Kitap fuarımız, Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde 13 Mart’a kadar devam edecek. 400’den fazla yayınevi imza günleri, 200’den fazla yazar okur buluşması ve binlerce kitapta Antalyalı okurları bekliyor” dedi.

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