'Demir adam' 21 kilometre koşup 21 gencin eğitim bursu kazanmasını sağladı

Antalya'da 20 ülkeden 8 bin 500 sporcunun katılımıyla düzenlenen 17. Antalya Maratonu’nda , Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı (TEGV) adına 21 kilometre koşan Demir Adam Ali Bıdı, 21 gencin eğitim bursu kazanmasına vesile oldu.

Antalya'da 20 ülkeden 8 bin 500 sporcunun katılımıyla düzenlenen 17. Antalya Maratonu tamamlandı. Maraton sonunda çeşitli kategorilerde dereceye giren sporculara ödülleri verilirken, en anlamlı ödül iş insanı Ali Bıdı’ya takdim edildi.

Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı (TEGV) adına yarı maraton koşan Ali Bıdı, 21 gencin eğitim bursu alabilmesi için 21 kilometre yol kat etti. Yarışmayı 7074 yaş kategorisinde 2 saat 2 dakika ile üçüncü bitiren Ali Bıdı, törende plaketini eğitim gönüllüleri adına aldığını söyledi.



“Elimden gelen katkıyı koydum”

Yarışma öncesinde yapılan bağış çağrılarına Antalya’dan yeterli yanıt alamadığını da ifade eden Ali Bıdı, “TEGV için sosyal mecralardan sürekli yardım çağrısında bulundum ancak bu çağrı beklentilerimi karşılamadı. Birkaç kişi dışında bağışta bulunan olmadı. Ancak ben yine de kendim elimden gelen katkıyı koydum” diye konuştu.

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