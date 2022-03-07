Akdeniz Üniversitesi’nden kadın akademisyenleri güçlendirecek eylem planı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akdeniz Üniversitesi’nden kadın akademisyenleri güçlendirecek eylem planı

İHA

Akdeniz Üniversitesi’nden kadın akademisyenleri güçlendirecek eylem planı

Akdeniz Üniversitesi Senatosu, Eşitlik Eylem Planı’nı oy birliğiyle onayladı. Rektör Prof. Dr. Özkan, “Kadın Dostu Kampüs”, “Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Eğitimleri” ve “Kadın Akademisyenlere Teşvik” başlıklarına sahip eylem planı hakkında bilgi verdi.
Akdeniz Üniversitesi Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (KATCAM) hazırladığı Eşitlik 20222026 Eylem Planı, Akdeniz Üniversitesi Senatosu’nda oy birliği ile onaylandı. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, eylem planı hakkında bilgi verdi. Konuşmasına tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak başlayan Rektör Özkan, Akdeniz Üniversitesi’nin ilk kadın rektörü olarak kadın çalışmaları konusuna özel bir önem verdiğini vurguladı.

“Üç başlıkta gerçekleşecek”
Üniversite tarihinde ilk olan eylem planı ile kadın akademisyenlerin kariyer gelişimi, çalışma şartları ve temsiliyetleri önündeki engellerin kaldırılmasının hedeflendiğini anlatan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Eylem Planı çerçevesinde hayata geçirilecek konu başlıklarının “Kadın Dostu Kampüs”, “Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Eğitimleri” ve “Kadın Akademisyenlerin Yönetimde Temsiliyetlerinin Arttırılması” olduğunu söyledi.

“Kadın dostu kampüs”
Kampüste eğitim alan kadın öğrencilerin ve görevli kadın personelin güvenli hareket etmesi için uygun ortamın oluşturulmasını hedeflediklerini açıklayan Rektör Özkan, “Tüm öğrencilerimizin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim almaları için tüm güvenlik önlemlerimizi üst düzeyde tutuyoruz. Ancak kız öğrencilerimiz için bu konuda biraz daha hassasiyetimiz yüksek. Bu amaçla öncelikle fiziksel şartları iyileştireceğiz. Kampüs içi yollar, kör noktalar, risk ve tehdit içeren bölgeler aydınlatılacak. Kütüphane, yurtlar, yemekhaneler gibi birimler arasında güvenli ulaşım ağı sağlanacak ve bunlar hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi yapılacak. Kampüs içine kolay ulaşılabilecek acil telefon hatları konulacak. Cinsel taciz ve saldırılara yönelik kurumsal düzenlemeler yapılacak, önlemlerin arttırılmasının yanı sıra cinsel taciz ve saldırı üzerine farkındalık çalışmaları yürütülecek ve eğitimler arttırılacak” açıklamasında bulundu.

“Kadın ve toplumsal cinsiyet eğitimleri”
Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, toplumda ve üniversite hayatında kadının güçlendirilmesinin ancak bilincin oluşmasıyla mümkün olduğunun altını çizerek, “Bu farkındalığın gelişmesi de eğitimden geçiyor. Eylem planı kapsamında tüm öğrencilerimize yönelik bu konudaki eğitimleri arttıracağız. Akademik birimlerde kadın çalışmalarında uzmanlaşmış öğretim elemanlarının kendi birimlerinde dersler açmasını ve araştırma yapmasını teşvik edeceğiz. Ve tüm üniversite öğrencilerine bu alanda verilecek seçmeli veya zorunlu derslerin modüllerinin oluşturulması için çalışmalar yürütülecek. Eğitim sertifikası programları ile toplumsal cinsiyet eğitimlerinin hem üniversite personeline hem de üniversite dışı taleplere cevap vermesi planlanıyor.” ifadelerini kullandı. Rektör Özkan, Akdeniz Üniversitesi’nin Türkiye’de doktora eğitimi verilen Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı’na sahip 4 devlet üniversitesinden biri olduğunu hatırlatarak, “Sadece üniversite içi de değil kurum dışından gelecek toplumsal cinsiyet eğitimi taleplerine de cevap verebilecek konumdayız” diye konuştu.

“Kadın akademisyenlere teşvik”
Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, eylem planı çerçevesinde kadın akademisyenlerin yönetimde temsiliyetlerinin artırılması ve kariyerlerinin teşvik edilmesinin de planlandığını açıkladı. Akdeniz Üniversitesi’nin kadın akademisyen oranında Avrupa ve ABD’nin önünde olduğunun altını çizen Rektör Özkan, “Ülkemizde kadın akademisyen oranımız Avrupa ortalamaları üzerinde. Türkiye genelinde kadınların oranı toplam profesörlerin yüzde 32,5'ini oluşturuyor. Avrupa Birliği’nde bu oran yüzde 20,8. Akdeniz Üniversitesi olarak biz ise bu alanda Türkiye ortalamasının da üzerindeyiz. Yüzde 30.4 olan kadın profesör oranımızla da Avrupa ve ABD’nin önündeyiz. Kadın profesör, doçent, doktor öğretim üyesi ve kadın araştırmacılarımızın sayısı ileriye yönelik daha da umutla bakmamıza yol açıyor. Akdeniz Üniversitesi olarak akademik yaşamda kadının yerini güçlendirme çalışmalarına katkımız sürecek. Kadın akademisyenlerimizin hayatını kolaylaştırmak, kariyer gelişimlerine destek sağlamak hem de yönetim ve karar verici pozisyonlarda daha etkin olmalarını sağlamak adına onları destekleyici çalışmalar yürüteceğiz” dedi.

“Toplumsal cinsiyet eğitimlerimizi yaygınlaştıracağız”
Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Eşitlik 20222026 Eylem Planı ve Politika Belgesi çalışmaları için KATÇAM Müdürü Doç. Dr. Gülay Yılmaz Diko başta olmak üzere katkısı olanlara teşekkür etti. Rektör Özkan, “Türkiye genelinde sınırlı sayıda olan kadın çalışmaları içinde Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ve Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalımız ile Üniversitemizin bu konuda şanslı olduğunu düşünüyorum. Onların koordinesinde ve rehberliğinde tüm üniversitemize toplumsal cinsiyet eğitimlerimizi yaygınlaştıracağız” şeklinde konuştu.

“Azra Gülendam Haytaoğlu anıldı”
Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan menfur bir cinayete kurban giden Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu’nu da anarak, “Azra’nın hayali de kadına şiddet konusunda farkındalık oluşturmak, şiddet mağduru olan kadınların sesini duyurabilmek için gazeteci olmaktı. O bizim yüreğimizde hep derin bir acı ama aynı zamanda şiddetle mücadele konusunda bir sembol olarak yaşayacak. Onun gibi bir kızımızı, bir öğrencimizi daha cinayete kurban vermemek için mücadelemiz hep sürecek. Tüm çabamız kadınlarımızın daha iyi şartlarda yaşaması, daha adil, eşitlikçi, kadına yönelik şiddetin son bulduğu daha güzel bir geleceğe kavuşması için” ifadelerini kullandı.

“Aile ve kariyer dengesi”
KATÇAM Müdürü Doç. Dr. Gülay Yılmaz Diko ise Akdeniz Üniversitesi’nin kadın akademisyenlere yönelik teşvikler hakkında bilgi verdi. Kadınların toplumsal statüleri nedeniyle kariyerlerinin kesintiye uğradığını veya gelişiminin daha yavaş ilerlediğini kaydeden Doç. Dr. Diko, “İş ile ev ve aile yaşamını bir arada yürütmek geleneksel olarak kadınları erkeklerden daha çok etkiler. Aile ve kariyer dengesini korumak için girişimlerde bulunmak, iş ve özel yaşamın uyumlulaştırılmasını sağlamak üniversitenin hedefleri arasında bulunuyor. Bu yönde merkez yerleşkedeki kreş geliştirilerek akademik ve idari personelin çocuklarına yönelik etütler oluşturulacak. Kadınların üst yönetimde sayılarını arttırmak onları bu kadrolarda görev almaya teşvik etmek benimsenmiş politikalar arasında yer alıyor” açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Çavuşoğlu: Antalya'da Rus ve Ukraynalı bakanla 3'lü toplantı yapacağız (2)
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu: Antalya'da Rus ve Ukraynalı bakanla ...
Alanya’da pedallar Dünya Kadınlar Günü için döndü
YEREL HABERLER Alanya’da pedallar Dünya Kadınlar Günü için döndü
'Demir adam' 21 kilometre koşup 21 gencin eğitim bursu kazanmasını sağladı
YEREL HABERLER 'Demir adam' 21 kilometre koşup 21 gencin eğitim ...
Arabasının kapısını açık unutmanın bedelini 5 bin euroyla ödedi 15 gün önce eşini kaybeden Türk asıllı Alman vatandaşı, hırsızların kurbanı oldu Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı Arabasının kapısını kilitlemeyi unuttu, içerisinde 5 bin euro bulunan çantası çalındı 3 çocuğuyla birlikte Antalya'da yeni bir düzen kurmak isteyen baba, çocukları için ayırdığı paranın çalınmasıyla neye uğradığını şaşırdı Hırsıza seslenen Serhat Bulut: “Allah’ından bulsun”
YEREL HABERLER Arabasının kapısını açık unutmanın bedelini 5 bin ...
400 yayınevi, 200’den fazla yazar Kepez'de buluştu
YEREL HABERLER 400 yayınevi, 200’den fazla yazar Kepez'de buluştu
AÜ’de Kadınlar Günü kutlamaları
YEREL HABERLER AÜ’de Kadınlar Günü kutlamaları
Kadınlardan 8 Mart’a özel resim sergisi
YEREL HABERLER Kadınlardan 8 Mart’a özel resim sergisi
BAİB Taşkent ve Dubai’de
YEREL HABERLER BAİB Taşkent ve Dubai’de
Havadan ve karadan trafik denetiminde 72 bin araç ve şahıs sorgulandı
YEREL HABERLER Havadan ve karadan trafik denetiminde 72 bin araç ve ...
Evlerinde yangın çıkan hamile Şerife ile annesinin gözyaşları
YEREL HABERLER Evlerinde yangın çıkan hamile Şerife ile annesinin ...
2 bin yıllık su kemerleri yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya Üzerine düşen ağaçlar, kemerleri tahrip etti
YEREL HABERLER 2 bin yıllık su kemerleri yıkılma tehlikesiyle karşı ...
Tohumlar dronla gübrelendi Aksu Çiftliği’nde dron ile katı gübre uygulaması
YEREL HABERLER Tohumlar dronla gübrelendi Aksu Çiftliği’nde dron ile ...
Döşemealtı Belediyesi kadın personellerine 8 Mart izni
YEREL HABERLER Döşemealtı Belediyesi kadın personellerine 8 Mart ...
Konyaaltı’na ‘Şiddet Önleme Merkezi’
YEREL HABERLER Konyaaltı’na ‘Şiddet Önleme Merkezi’
Evde çıkan yangında hamile yeni gelin ve annesi canını zor kurtardı Sobanın devrildiği evde çıkan yangında eşyaları yanan kadın ile annesi gözyaşlarına boğuldu
YEREL HABERLER Evde çıkan yangında hamile yeni gelin ve annesi ...
Öğrenme güçlüğü çeken çocuklara ‘disleksi’ birimi
YEREL HABERLER Öğrenme güçlüğü çeken çocuklara ‘disleksi’ birimi
Kepez Belediyespor, Denizli Sarayköy Spor’u mağlup etti
YEREL HABERLER Kepez Belediyespor, Denizli Sarayköy Spor’u mağlup ...
Kepez’de kadınlara motosiklet sürüş eğitimi
YEREL HABERLER Kepez’de kadınlara motosiklet sürüş eğitimi
Aort damarı yırtılan amatör sporcu 6 saatlik operasyonla hayata tutundu Spor yaparken yere yığıldı, aort damarının yırtıldığını ve aort kapağında yetmezlik olduğunu hastanede öğrendi 6 saatlik operasyonla hastanın aynı anda hem aort damarı hem de aort kapağı değiştirildi Hayata tutunan Şahin Ergül: “Hayatımı kaybedebilirdim, şanslı bir şekilde Allah’ın da yardımıyla hayatta kaldığıma inanıyorum” Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. İsa Coşkun: “Hastamızın aort kapağını ve aort damarını aynı anda değiştirdik” “Hastaneye gelmeseydi hastanın durumu daha kötüye gidecekti, günün birinde ani bir ölüm gerçekleşebilirdi”
YEREL HABERLER Aort damarı yırtılan amatör sporcu 6 saatlik ...
Başkan Uysal, Bamya Çorbası Günü'nde Konyalılarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Uysal, Bamya Çorbası Günü'nde Konyalılarla ...
Muratpaşa’da Atatürk’ün gelişi anısına bisiklet turu
YEREL HABERLER Muratpaşa’da Atatürk’ün gelişi anısına bisiklet turu
FT Antalyaspor, çıkışını sürdürdü
YEREL HABERLER FT Antalyaspor, çıkışını sürdürdü
'Rus uçakları alçaktan uçup korkutuyor'
YEREL HABERLER 'Rus uçakları alçaktan uçup korkutuyor'
Futbol maçında jandarmadan ‘Kadına şiddete hayır’ pankartı
YEREL HABERLER Futbol maçında jandarmadan ‘Kadına şiddete hayır’ ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.