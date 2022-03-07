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UKOME, mecliste toplu ulaşım esnafına kilometrede 1.5 TL destek teklif etti

İHA

UKOME, mecliste toplu ulaşım esnafına kilometrede 1.5 TL destek teklif etti

Toplantıda Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), toplu ulaşım esnafına verilen kilometre başına desteğin 1.5 TL’ye çıkarılması yönünde ve sağlık çalışanlarının 21 Haziran’a kadar belediyeye ait araçları ücretsiz kullanmaları yönünde meclise teklifte bulundu.
Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Mart Ayı olağan toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek başkanlığında 166 maddeyi görüşmek üzere toplandı. Toplantıda Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) ulaşım esnafına verilen kilometre başına desteğin 1.5 TL’ye çıkarılması ve sağlık çalışanlarının belediyeye ait ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanması yönünde teklif verdi. Düzenlemeden faydalanmak isteyen araçların bir ay içerisinde en az 5 bin kilometre yapması şartı aranacak. Düzenleme 15 Ocak itibariyle kabul edilecek ve mecliste kabul edilmesi durumunda araç sahiplerine geriye dönük ödeme yapılacak.
İki teklifin Cuma günü yapılması planlanan devam meclisinde gündeme getirilmesi bekleniyor. Teklifin meclisten geçmesi durumunda ulaşım esnafına destek kilometre başına 1.5 TL olacak, sağlık çalışanları ise 21 Haziran 2022 tarihine kadar belediyeye ait araçlardan ücretsiz olarak yararlanacak.

“Biz Atatürk’ün dediği gibi yurtta sulh cihada sulh diyerek savaşa hayır diyoruz”
Mecliste konuşan Başkan Muhittin Böcek, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşa değinerek, “2021 yılında 3 milyon 600 bin Rus vatandaşı ilimize geldi. Ukrayna’dan ülkemize 1 milyon 271 bin turist geldi. Bir taraftan da iki ülke arasında ticari anlaşmalar var" dedi.
Konuşmasında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne de değinen Böcek, "Belediyemizde çalışan kadın mesai arkadaşlarım yarın izinlidir" diye konuştu. Böcek, Serik, Çandır başta olmak üzere hortumda sıkıntılar yaşandığını da hatırlatarak belediye olarak yapılması gereken neyse yapılacağını kaydetti.

“298 milyon EURO borcu olan belediyede arkadaşların teri soğumadan parasını ödüyoruz”
Başkan Böcek konuşmasının devamında AK Parti Grup Sözcüsü Ali Çetin’e cevap vererek, “Ulaşım esnafımızı dün korudum bugün de koruyacağım. Onlar ile siyaset yapamazsınız, siyaseti seçim zamanı yapın. Biz burada 298 milyon EURO borcu olan belediyede arkadaşların teri soğumadan parasını ödüyoruz. Ayağımızı yorgana göre uzatıyoruz. Çarşamba günü Akdeniz Üniversitesinde 2 bin kişilik otopark ve afet döneminde kullanılacak alanın temel atma töreni olacak. 70 milyon TL bedelli olacak. Küçük şeyler ile siyaset yaparak birbirimizi kırmanın ne alakası var. Hangi belediye başkanı arkadaşımın planlarını geçirmedim? Tüm belediye başkanları arkadaşlarımız burada. Biz geçmiş dönemlerde de tüm projelere destek olmaya çalıştık. Kırıcı olmanın anlamı yok. Ayrım yapmayacağız. Bu meclis hep birlikte kavgasız Antalya için çalışmalara devam edelim” dedi.
AK Parti Grup Sözcüsü Ali Çetin, konuşmasının ilk bölümünde, “Kahraman şehitlerimizi minnetle yad ediyoruz. İlimizde yaşanan şiddetli yağış ve doludan zarar görenlere geçmiş olsun diyoruz. Rusya Ukrayna savaşı kabul edilebilir bir durum değildir. Ukrayna’da insanlık ölüyor deniliyor, bu çok doğru. Şu da unutulmaması lazım. O insanlık Afrika’da aç bırakılmış, Bosna’da tecavüze uğramış, Doğu Türkistan’da unutulmuş, Filistin’de terk edilmiş, Çeçenistan’da görmezden gelinmiş, Hocalı’da duyulmamış, Suriye’den yurdundan edilmiştir. Aylardır gündeme getirdiğimiz sorunlara duyarsız kalınmasını hayretle izliyoruz. Çalışanlar, trafik sorunu, ulaşım esnafı, proje diyoruz. Ne desek hepsi havada kalıyor. Görüyoruz ki yaşadığımız şehrin sorunlarına çözüm üretmek yerine mazeretlere sarılan bir yönetim ile karşı karşıyayız. Üretim durdu derken, üretim rekorları kıran Türkiye’dir. Zeytin ağaçları taşınıyor derken düşünmek lazım. Ulaşım esnafı aracını çekti. Halk mağdur. Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi diyeceksiniz ki mazot pahalı biz ne yapalım. 3 yıldır Antalya’nın başındasınız. Ulaşım ve trafik ile ilgili çalışmalarınız nedir? Merak ediyoruz. Esnafımızın Kasım’dan itibaren alacaklarını neden ödemediniz merak ediyoruz. Kasım’dan itibaren ödenmeyen para ulaşım esnafının AK Partiyi ziyaretinden 15 dakika sonra yatmıştır. Ulaşım esnafı bizi ziyaret ederek para hesaplara yatacaksa her ay bizi ziyaret etsinler” dedi.

“Bir kere ben eline kağıt tutturulan birisi değilim”
Ali Çetin ise Başkan Böcek’e şu sözler ile cevap verdi:
“Ben ilçe belediye başkanlarımız adına bir eleştiride bulunmadım. Benim iletmediğim konular ile ilgili olarak farklı yerlerde farklı şekilde cevaplar veriyorsunuz. Ben size ulaşımı sordum. Milletvekili adayı mı olacaksınız orasını bilemem. Bir kere ben eline kağıt tutuşturulan birisi değilim. Bu sözünüzden ötürü sizi kınıyorum. Siz bana haddini bil diyemezsiniz. Ben grubum adına konuşuyorum. Tüm konuştuklarım kayıtlar altında vardır. Lütfen konuşmanıza dikkat edin. Ben kendi konuşmamı kendim belirliyorum. Bana muhalefet görevini Antalyalı vatandaşlar verdi. Siz bana sen kimsin diyemezsiniz.”

“Tarım konusunda tarıma öncülük yapmamız lazım”
MHP Grup Sözcüsü Selçuk Sinirli ise “Antalya’nın fetih yılını kutluyorum. Bize bu toprakları emanet eden şehitlerimize, gazilerimize, hepsine Allah’tan rahmet diliyorum. Güçlü bir ordun olmadan varlığınızı sürdürmenin mümkün olmadığını görüyorum. Devletimize milletimize sahip çıkmak hepimizin birinci görevidir. Önümüzdeki günlerde tarım ve gıda sıkıntısı konuşulmaktadır. Tarım konusunda tarıma öncülük yapmamız lazım. Ekenlere dikenlere destek vermemiz lazım. Çandır projeniz var. Bu şuanda da devam ediyor. Diğer belediyelerin de projeleri devam ediyor. Bütün tarım alanlarına ekebildiğimiz kadar ekelim. Ne yetiştirirsek yetiştirelim. Ne yapılması gerekiyorsa yapalım. Dünya bir gıda krizine doğru gidiyor” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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