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112'nin kadın çalışanlarına 'Sedyeyi siz mi taşıyacaksınız' diye soruyorlar

DHA

112'nin kadın çalışanlarına 'Sedyeyi siz mi taşıyacaksınız' diye soruyorlar


Semih ERSÖZLER/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA 112'de aynı ekipte görev yapan acil tıp teknisyenleri Zeynep Küçüksert (32), Hatice Sertkaya (40) ve Ziynet Sümer (39), hastalara en kısa sürede ulaşmak için çoğu zaman canlarını hiçe sayıyor. 3 kadını gören hastaların bazen tereddüt ettiğini söyleyen Küçüksert, "Bizi ilk gördüklerinde '3 bayan mı geldiniz, hastamızı kim taşıyacak' gibi tepkilerle karşılaşıyoruz" dedi.
Antalya İl Ambulans Servisi Başhekimliği'nde 54 doktor, 348 paramedik, 540 ATT, 115 şoför ve 14 diğer personel olmak üzere toplam 1071 kişi çalışıyor. Kentteki 69 istasyonda; 1'i ambulans helikopter olmak üzere toplamda 112 ambulansla görev yapılıyor. 2021 yılında 112 Çağrı Merkezi'ne 471 bin 945, 2022 yılı Ocak ayında ise 32 bin 864 çağrı geldi. 2021'de sağlık ekipleri 151 bin 297 vaka için çıkış yaptı, vakaya ulaşma oranı ise yüzde 98,76 oldu.
AİLE GİBİ YAŞIYORLAR
Kentte görev yapan 112 Acil Servis personeli, hastalara en kısa zamanda ulaşmak için çaba sarf ediyor. Konyaaltı ilçesindeki 6 No´lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda acil tıp teknisyenleri Zeynep Küçüksert, Hatice Sertkaya ve Ziynet Sümer ise aynı ekipte görev yapıyor. Nöbet süreleri 24 saati birlikte geçiren sağlık çalışanları, aile gibi yaşıyor. Bekledikleri istasyonları da evleri gibi gören çalışanlar, yemeklerini beraber yapıyor, sohbet edip tecrübelerini birbirleriyle paylaşıyor. Ambulans sürücülüğü yapan Ziynet Sümer, ihbarla birlikte en hızlı şekilde vakaya ulaşmak için trafikte mücadele ederken, bir yandan da kadın sürücü olmanın zorluklarını yaşıyor. 3 kadının oluşturduğu ekibi karşılarında gören hasta ve hasta yakınları ise kadın sağlıkçılara önce 'Sedyeyi taşıyabilecek misiniz, aracı da mı siz kullanıyorsunuz' gibi sorular yöneltiyor.
'YAŞAMA DOKUNABİLMEK HUZUR VERİYOR'
Mesleğe babasının teşvikiyle yöneldiğini söyleyen Zeynep Küçüksert, "Babam beni güzel bir yöne teşvik etti. En başta da insan hayatına dokunabilmeyi bana öğretmiş oldu. Bir insanın yaşamına dokunabiliyorsanız, sağlığına kavuşturabiliyorsanız en büyük hazineniz; bu oluyor. Bu meslekte olduğum için kendimi şanslı hissediyorum ve çok mutluyum. Bir hastanın yaşamına dokunabilmek inanılmaz mutluluk ve huzur veriyor. Elimizden gelen gayreti sarf ettiğimizde sadece fizyolojik olarak değil; psikolojik olarak da iyileştirmiş oluyorsunuz. Bu da bizim mesleğe tutunmamızı sağlıyor" dedi. 
Bir ekipte 3 kadın olarak çalışmanın avantajı ve dezavantajı olduğunu söyleyen Küçüksert, "Bizi ilk gördüklerinde '3 bayan mı geldiniz, hastamızı kim taşıyacak' gibi tepkilerle karşılaşıyoruz. Hasta taşımak fiziksel güce olduğu kadar teoriye de bağlı bir durum. Biz de bu durumu anlatıp 'Önce sağlığını stabil hale getirelim, taşıma işi bizde' diyoruz. O zaman yumuşayıp 'Siz teoriyi biliyorsanız, kaldırabilirsiniz' diyorlar" diye konuştu.
'BEN ERKEK PERSONEL İSTEMİŞTİM' DEMİŞLER
15 yıldır 112 Acil Servis'te çalışan ve son 10 yılında ambulans sürücülüğü yapan Ziynet Sümer, direksiyona ilk kez geçtiğinde yaşadığı heyecanı anlattı. Sümer, "İlk sürücülüğe başladığımda çok heyecanlıydım. Çünkü çok fazla araç kullanmayı bilmiyordum. Eksiklikten dolayı bizleri de sürücü yaptılar. Yaklaşık 10 yıldır sürücülük yapıyorum. İlk başladığımda çok heyecanlanmıştım. Büyük bir araç, normal araç kullanmaktan farklı, zamanla yarışıyorsunuz ve fazla dikkat gerektiriyor. Zamanla ben de alıştım" dedi.
Trafikte kadın olduğu için zor anlar yaşadığını kaydeden Sümer, "Kadın sürücü olduğumuz için önümüze geçmeye çalışanlar oluyor. İnsanlar araçtaki hastanın durumunu düşünmüyor. Ambulansa nasıl yol vereceklerini bilmiyorlar. İnsanlar sürücünün erkek olmasına alışmış. 3 kadın görünce 'Sedyeyi siz nasıl taşıyacaksınız, yapabilecek misiniz?' gibi tepkiler veriyorlar. Bir vakaya gittiğimizde hasta yakını 3'ümüzü görünce bize yardım etmek yerine 'Ben erkek personel istemiştim, neden sizi gönderdiler' diye tepki gösterdi" diye konuştu.
'SEDYEYİ BİZ TAŞIYALIM' TEKLİFİ
15 yıldır 112 Acil Servis'te görev yapan Hatice Sertkaya ise "Bazen 'Neden 3 bayan geldiniz, nasıl taşıyacaksınız' gibi sorularla karşılaşıyoruz. Ancak çoğunlukla 3 kadın görünce bize yardımcı olmaya çalışıyorlar. Zaman zaman sıkıntılı durumlarda olan vakalarda zor anlar yaşıyoruz. Genel olarak yardım etmeye çalışıyorlar. Genelde bize 'Siz bayansınız durun, sedyeyi biz taşırız' diyorlar. Bazen 'Sizin göreviniz siz yapacaksınız' diyenler de oluyor" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2022-03-08 10:07:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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