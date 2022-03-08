ASSİM’den esnaflara ücretsiz e-ticaret eğitimi

Muratpaşa Belediyesi’nin sivil toplum, inovasyon ve teknoloji merkezi ASSİM, Türkiye’nin önde gelen eticaret platfonmlarıyla esnaf ve girişimcilere yönelik eticaret semineri gerçekleştiriyor.

Muratpaşa Belediyesi’nin Doğuyaka Mahallesi’nde bulunan yenilik, buluş ve girişim destekleme merkezi ASSİM, İksirsorf işbirliğinde 12 Mart Cumartesi “ETicaret ve E İhracat” semineri gerçekleştiriyor. Türkiye’nin lider dijital ticaret sitelerinin temsilcilerinin yer alacağı etkinlikte, Türkiye'de ve dünyada eticaretin bugünü ile geleceği, eticarette değer oluşturmanın yollarını, eticarette yeni dönemin ajandası konuşulacak.

Cumartesi günü ASSİM’de ücretsiz gerçekleştirilecek seminerle, esnaf ve girişimcilere eticaretle işlerini büyütme fırsatları sunmak, büyük markalarla rekabet şansı oluşturmak, küçük ve orta ölçekteki işletmelerin pazarda yerini almalarına destek olmak amaçlanıyor.

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