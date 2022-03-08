Finike Cumhuriyet Meydanı için imzalar atıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Finike Cumhuriyet Meydanı için imzalar atıldı

İHA

Finike Cumhuriyet Meydanı için imzalar atıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yapacağı Finike Cumhuriyet Meydanı Projesi için Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi arasında protokol imzalandı.
Antalya’nın 19 ilçesinde çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ilçeleri güzelleştirecek ve değer katacak projelere devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kemer’de hayata geçirdiği meydan düzenleme ve genişletme çalışmasının ardından bu kez Finike’ye bir meydan kazandırıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Ocak ayında Finike Kanalizasyon Projesi Temel Atma Töreni’nde söz verdiği Finike Cumhuriyet Meydanı Projesi için ilk adımı attı. Başkan Böcek ve Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Finike Yeni Mahalle’de hayata geçirilecek Fuar, Panayır ve Festival Meydanı için işbirliği protokolü imzaladı.

“Meydan için imzalar atıldı”
Finike’ye önemli yatırımlar yaptıklarını, yapmaya da devam edeceklerini ifade eden Başkan Muhittin Böcek, “Hemşehrilerimize ne söz verdiysek yapıyoruz. Ocak ayında Finikeli hemşehrilerime ilçeye bir Cumhuriyet Meydanı kazandıracağımızı müjdelemiştik. Bugün de bu projemiz için ilk somut adımı attık. Finike Belediye Başkanımız ile işbirliği protokolümüzü imzaladık. Şimdi en kısa sürede projeyi hazırlayarak hayata geçireceğiz. Finike’mize hayırlı olsun” diye konuştu.

“Bütüncül proje”
Proje kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Finike Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Anıtı ve sahil bandı ile bütüncül olarak bir kentsel tasarım projesi hazırlandı. Projede meydan, seyir terasları, oturma alanları, satış birimleri, çocuk oyun alanları, mescit, tuvalet, yürüyüş yolu ve peyzaj düzenlemeleri yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ASSİM’den esnaflara ücretsiz e-ticaret eğitimi
YEREL HABERLER ASSİM’den esnaflara ücretsiz e-ticaret eğitimi
Uyuşturucunun etkisindeki otomobil sürücüsü kamyonla çarpıştı Kamyonla çarpışıp sürücüsü ağır yaralanan otomobilin içinden uyuşturucu aparatı ve alkol şişeleri çıktı Uyuşturucunun etkisiyle araç kullanmaktan 9 bin 400 TL para cezası uygulanırken, ehliyetine de 5 yıllığına el konuldu
YEREL HABERLER Uyuşturucunun etkisindeki otomobil sürücüsü kamyonla ...
Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü serada domates toplayarak geçiriyorlar
YEREL HABERLER Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü serada domates ...
Yangın iki katlı prefabrik binayı küle çevirdi
YEREL HABERLER Yangın iki katlı prefabrik binayı küle çevirdi
Cezaevinden çıkıp çok sayıda bisiklet çalınca yeniden tutuklandı
YEREL HABERLER Cezaevinden çıkıp çok sayıda bisiklet çalınca yeniden ...
112'nin kadın çalışanlarına 'Sedyeyi siz mi taşıyacaksınız' diye soruyorlar
YEREL HABERLER 112'nin kadın çalışanlarına 'Sedyeyi siz mi ...
Kiralık otomobil ile hırsızlık yapan ‘oto fareleri’ yakalandı Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Kiralık otomobil ile hırsızlık yapan ‘oto fareleri’ ...
Yaşlı adam sahibi olduğu apartta ölü bulundu
YEREL HABERLER Yaşlı adam sahibi olduğu apartta ölü bulundu
Çocukların `ev yanıyor´ diye bağırması faciayı önledi
YEREL HABERLER Çocukların `ev yanıyor´ diye bağırması faciayı önledi
Hurdacının deposu, evi ve kamyoneti alev topuna döndü
YEREL HABERLER Hurdacının deposu, evi ve kamyoneti alev topuna döndü
Antalya Büyükşehir Belediyesi kadın çalışanlarına 8 Mart izni
YEREL HABERLER Antalya Büyükşehir Belediyesi kadın çalışanlarına 8 ...
UKOME, mecliste toplu ulaşım esnafına kilometrede 1.5 TL destek teklif etti
YEREL HABERLER UKOME, mecliste toplu ulaşım esnafına kilometrede 1.5 ...
Antalyaspor'da Medipol Başakşehir hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Antalyaspor'da Medipol Başakşehir hazırlıkları ...
Yanından ayırmadığı aracın kağıt üzerinde başına gelmeyen kalmadı, gelen makbuzla şaşkına döndü Aracını süren kişinin daha önce ehliyetine el konulduğu ve alkollü olduğu için araç kağıt üzerinde bağlandı Bütün yaşananları gelen ceza makbuzuyla öğrendi, işin içinden kendisi de çıkamadı Hiç gitmediği Alanya’da 3 bin TL’lik ceza yediğini gördü, araştırınca kapısının önündeki araç yedieminde çıktı Ceza gelen aracına binip yediemin otoparkına aracını sordu, aracın alındığı söylendi
YEREL HABERLER Yanından ayırmadığı aracın kağıt üzerinde başına ...
Kepez Belediyesi'nde kadın personele ‘8 Mart izni’
YEREL HABERLER Kepez Belediyesi'nde kadın personele ‘8 Mart izni’
Köpekten kaçarken kamyonun altında kalan Mahra'nın sağ bacağı kesildi
YEREL HABERLER Köpekten kaçarken kamyonun altında kalan Mahra'nın ...
Akdeniz Üniversitesi’nden kadın akademisyenleri güçlendirecek eylem planı
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi’nden kadın akademisyenleri ...
Bakan Çavuşoğlu: Antalya'da Rus ve Ukraynalı bakanla 3'lü toplantı yapacağız (2)
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu: Antalya'da Rus ve Ukraynalı bakanla ...
Alanya’da pedallar Dünya Kadınlar Günü için döndü
YEREL HABERLER Alanya’da pedallar Dünya Kadınlar Günü için döndü
'Demir adam' 21 kilometre koşup 21 gencin eğitim bursu kazanmasını sağladı
YEREL HABERLER 'Demir adam' 21 kilometre koşup 21 gencin eğitim ...
Arabasının kapısını açık unutmanın bedelini 5 bin euroyla ödedi 15 gün önce eşini kaybeden Türk asıllı Alman vatandaşı, hırsızların kurbanı oldu Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı Arabasının kapısını kilitlemeyi unuttu, içerisinde 5 bin euro bulunan çantası çalındı 3 çocuğuyla birlikte Antalya'da yeni bir düzen kurmak isteyen baba, çocukları için ayırdığı paranın çalınmasıyla neye uğradığını şaşırdı Hırsıza seslenen Serhat Bulut: “Allah’ından bulsun”
YEREL HABERLER Arabasının kapısını açık unutmanın bedelini 5 bin ...
400 yayınevi, 200’den fazla yazar Kepez'de buluştu
YEREL HABERLER 400 yayınevi, 200’den fazla yazar Kepez'de buluştu
AÜ’de Kadınlar Günü kutlamaları
YEREL HABERLER AÜ’de Kadınlar Günü kutlamaları
Kadınlardan 8 Mart’a özel resim sergisi
YEREL HABERLER Kadınlardan 8 Mart’a özel resim sergisi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.